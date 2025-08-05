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右昌國中、瑞祥高中女足隊創佳績 陳其邁頒發補助金

2025/08/05 15:12

右昌國中女足隊於113學年度全國五人制足球聯賽勇奪冠軍。（記者葛祐豪攝）右昌國中女足隊於113學年度全國五人制足球聯賽勇奪冠軍。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕右昌國中、瑞祥高中女子足球隊，於113學年度全國五人制足球聯賽分別拿下冠軍、季軍佳績；市長陳其邁今天（5日）於市政會議公開表揚，並頒發補助金，表揚選手不畏挑戰的堅強意志，讓高雄市足球運動推展成為全國關注的重鎮。

113學年度中等學校五人制足球聯賽中，右昌國中女子足球隊在總教練黃雲卿帶領下，於16支全國菁英隊伍中脫穎而出，最終以6勝1和、19分積分佳績奪得全國冠軍，這也是隊史首座五人制聯賽冠軍。

黃雲卿指出，今年共有5名三年級球員畢業前，把握最後一次國中賽事，全力以赴拼出最棒的成績；右昌國中黃永璋校長說，球隊去年暑假遠赴丹麥參加維爾比約盃U15女子分齡賽，榮獲分齡組第三名，豐富的國際賽經驗也成為今年奪冠關鍵。

瑞祥高中女子足球隊則於113學年度全國五人制足球聯賽拿下高女組季軍，並於2025年全國五人制足球錦標賽強勢逆轉，成功奪下高女組冠軍，再寫歷史新頁。

由總教練謝麗娟領軍的瑞祥高中，僅以10人陣容應戰，在季軍戰上半場雖處劣勢，球隊經中場調整後強勢反攻，最終逆勢追趕，後來居上奪勝。潘筠熹、吳昆慧、黃郁晴、潘思綺等主力選手與隊長楊宇靜的關鍵進球，展現絕佳團隊戰力。

市長陳其邁認為兩校球員的表現，是高雄市扎根體育教育、全面支持基層培育政策的優秀表現續鼓勵學子勇敢逐夢，爭取最高榮耀。

瑞祥高中女足隊於113學年度全國五人制足球聯賽拿下季軍。（記者葛祐豪攝）瑞祥高中女足隊於113學年度全國五人制足球聯賽拿下季軍。（記者葛祐豪攝）

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