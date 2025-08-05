晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》巨人撿走道奇前大物捕手 昔日「克蕭御用」2冠鐵捕又遭釋出！

2025/08/05 16:05

克蕭與巴恩斯。（資料照）克蕭與巴恩斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕35歲資深捕手巴恩斯（Austin Barnes）在5月中旬遭道奇指定讓渡（DFA）後被釋出，並以小聯盟合約加盟世仇巨人，不過根據官網球員異動紀錄，巴恩斯已經被巨人釋出。

巴恩斯生涯在道奇拿下2冠，是塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）的「御用鐵捕」，11年大聯盟生涯累積612場出賽，合計1516打數敲338安、有35轟，進帳162分打點，打擊三圍.223/.322/.338，攻擊指數0.660。道奇在5月中旬拉上季前農場頭號大物的拉辛（Dalton Rushing），也和巴恩斯分道揚鑣。

小聯盟約加盟巨人後，巴恩斯在3A只有10場出賽，累積33打數僅敲出7安、貢獻2分打點，打擊三圍.212/.297/.212，表現相當低迷。日前巨人撿走被雙城釋出的前道奇大物捕手卡塔亞（Diego Cartaya），也決定將巴恩斯釋出。

《MLBTR》分析，巴恩斯在生涯此階段，打擊成績已經無法回到生涯平均，但身為一位經驗豐富的鐵捕，加上他在隊友間與擅於配球好名聲，預計仍有機會吸引那些在季末關鍵時刻需要補強捕手深度的球隊。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中