MLB》巨人撿走道奇前大物捕手 昔日「克蕭御用」2冠鐵捕又遭釋出！

克蕭與巴恩斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕35歲資深捕手巴恩斯（Austin Barnes）在5月中旬遭道奇指定讓渡（DFA）後被釋出，並以小聯盟合約加盟世仇巨人，不過根據官網球員異動紀錄，巴恩斯已經被巨人釋出。

巴恩斯生涯在道奇拿下2冠，是塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）的「御用鐵捕」，11年大聯盟生涯累積612場出賽，合計1516打數敲338安、有35轟，進帳162分打點，打擊三圍.223/.322/.338，攻擊指數0.660。道奇在5月中旬拉上季前農場頭號大物的拉辛（Dalton Rushing），也和巴恩斯分道揚鑣。

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小聯盟約加盟巨人後，巴恩斯在3A只有10場出賽，累積33打數僅敲出7安、貢獻2分打點，打擊三圍.212/.297/.212，表現相當低迷。日前巨人撿走被雙城釋出的前道奇大物捕手卡塔亞（Diego Cartaya），也決定將巴恩斯釋出。

《MLBTR》分析，巴恩斯在生涯此階段，打擊成績已經無法回到生涯平均，但身為一位經驗豐富的鐵捕，加上他在隊友間與擅於配球好名聲，預計仍有機會吸引那些在季末關鍵時刻需要補強捕手深度的球隊。

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