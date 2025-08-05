從體弱多病到國手 郭霏霏的曲棍球逆襲之路

郭霏霏將代表台灣參加世界盃比賽。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市中山工商國中部郭霏霏從小體弱多病，父親聽從醫師建議讓她從事運動，因緣際會與曲棍球結下不解之緣，今年拿下第廿屆亞洲盃滑輪溜冰錦標賽青年女子組直排曲棍球賽金牌，取得明年在烏拉圭舉行的世界盃門票。

中山工商國中部主任陳育蒼表示，九年級的郭霏霏從國小即接受滑輪與冰上曲棍球訓練，國中三年來先後於總統盃、中正盃等賽事屢奪佳績，並於2024年代表高雄市參加全民運動會，奪得滑輪曲棍球金牌，入選U18冰球及U19滑輪曲棍球國手。

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郭霏霏近日代表國家前往南韓堤川市，參加2025年第廿屆亞洲盃滑輪溜冰錦標賽，奪下青年女子組直排曲棍球賽金牌，隨即秣馬厲兵，做好前往烏拉圭參加世界盃資格準備。

郭霏霏身高170公分，活力十足，其實小時候體弱多病，經常進出醫院，父親是郭建華曾是棒球與短跑選手，聽從醫生的建議讓女兒學游泳，卻因耳道積水不得不中斷，復因大坪頂有一座曲棍球場，從此投入曲棍球運動。

郭霏霏表示，隨著年齡增長與賽場累積的經驗，展現穩定的攻擊能力與冷靜判斷，加上隊友間良好的團隊合作，順利奪下亞洲盃金牌，這場勝利對她而言，不僅是榮耀，更像是一劑強心針，期盼明年世界盃為國爭光，也為自己的夢想奮鬥。

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