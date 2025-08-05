全國理事長盃射箭錦標賽首度移師竹縣新豐 全國箭壇菁英齊聚較勁

全國理事長盃射箭錦標賽的比賽成績將納入全國排名積分，賽事備受各界矚目。（新豐鄉公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕由中華民國射箭協會主辦的「2025年全國理事長盃射箭錦標賽」，昨起一連5天在新竹縣新豐鄉精華國中田徑場舉行，吸引全國503名射箭好手齊聚一堂，同場較勁展現箭術實力；因此次成績將納入全國排名積分，備受各界矚目。

中華民國射箭協會表示，理事長盃為年度射箭例行重點賽事之一，採全公開組賽制，不分年齡層，共吸引來自全國62個單位、共計503位選手報名參賽，競爭激烈、看點十足，歡迎全國民眾蒞臨觀賽，近距離感受箭術交鋒的張力與選手們的專注與毅力。

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理事長盃首度移師新竹縣新豐鄉舉辦，8月4日到8日在精華國中田徑場舉行，不僅為當地體育活動注入嶄新活力，也展現射箭運動深耕基層、推廣在地的決心。新豐鄉長徐煒傑特別到場關心，為選手加油打氣，主辦單位感謝新竹縣政府、新豐鄉公所、新竹縣體育會射箭委員會及精華國中的大力協助與場地支持，共同提供優質競賽環境。

2025年全國理事長盃射箭錦標賽，8月4日起一連5天在新竹縣新豐鄉精華國中田徑場舉行，全國503名射箭好手同場較勁，展現箭術實力。（新豐鄉公所提供）

2025年全國理事長盃射箭錦標賽，8月4日起一連5天在新竹縣新豐鄉精華國中田徑場舉行，全國503名射箭好手同場較勁，展現箭術實力。（新豐鄉公所提供）

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