晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

全國理事長盃射箭錦標賽首度移師竹縣新豐 全國箭壇菁英齊聚較勁

2025/08/05 15:35

全國理事長盃射箭錦標賽的比賽成績將納入全國排名積分，賽事備受各界矚目。（新豐鄉公所提供）全國理事長盃射箭錦標賽的比賽成績將納入全國排名積分，賽事備受各界矚目。（新豐鄉公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕由中華民國射箭協會主辦的「2025年全國理事長盃射箭錦標賽」，昨起一連5天在新竹縣新豐鄉精華國中田徑場舉行，吸引全國503名射箭好手齊聚一堂，同場較勁展現箭術實力；因此次成績將納入全國排名積分，備受各界矚目。

中華民國射箭協會表示，理事長盃為年度射箭例行重點賽事之一，採全公開組賽制，不分年齡層，共吸引來自全國62個單位、共計503位選手報名參賽，競爭激烈、看點十足，歡迎全國民眾蒞臨觀賽，近距離感受箭術交鋒的張力與選手們的專注與毅力。

理事長盃首度移師新竹縣新豐鄉舉辦，8月4日到8日在精華國中田徑場舉行，不僅為當地體育活動注入嶄新活力，也展現射箭運動深耕基層、推廣在地的決心。新豐鄉長徐煒傑特別到場關心，為選手加油打氣，主辦單位感謝新竹縣政府、新豐鄉公所、新竹縣體育會射箭委員會及精華國中的大力協助與場地支持，共同提供優質競賽環境。

2025年全國理事長盃射箭錦標賽，8月4日起一連5天在新竹縣新豐鄉精華國中田徑場舉行，全國503名射箭好手同場較勁，展現箭術實力。（新豐鄉公所提供）2025年全國理事長盃射箭錦標賽，8月4日起一連5天在新竹縣新豐鄉精華國中田徑場舉行，全國503名射箭好手同場較勁，展現箭術實力。（新豐鄉公所提供）

2025年全國理事長盃射箭錦標賽，8月4日起一連5天在新竹縣新豐鄉精華國中田徑場舉行，全國503名射箭好手同場較勁，展現箭術實力。（新豐鄉公所提供）2025年全國理事長盃射箭錦標賽，8月4日起一連5天在新竹縣新豐鄉精華國中田徑場舉行，全國503名射箭好手同場較勁，展現箭術實力。（新豐鄉公所提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中