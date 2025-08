MLB》貝茲選掉超低壞球卻遭拉弓吞K！道奇主帥無奈、仍讚紅雀強投

貝茲。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天以2:3不敵紅雀,MVP強打貝茲(Mookie Bett)持續在低潮中不振,今天4打數0安打吞下1K,不過該次三振卻是因為主審誤判好球帶,賽後總教練羅伯斯(Dave Roberts)也感到相當無奈。

貝茲在6局下2出局時時,面對紅雀明星右投葛雷(Sonny Gray)選到2好2壞,該打席第5球,葛雷投出84.9英哩外角低橫掃球,明顯偏離好球帶,然而主審迪黑蘇斯(Ramon De Jesus)認為這是顆好球,拉弓判定貝茲遭三振,貝茲當下直接愣住,在休息區的羅伯斯也不敢置信。

請繼續往下閱讀...

Mookie Betts was rung up on a pitch at the ankles.



(Via: @SportsNetLA)

pic.twitter.com/PFFPXRJGMe