MLB》貝茲選掉超低壞球卻遭拉弓吞K！道奇主帥無奈、仍讚紅雀強投

貝茲。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以2：3不敵紅雀，MVP強打貝茲（Mookie Bett）持續在低潮中不振，今天4打數0安打吞下1K，不過該次三振卻是因為主審誤判好球帶，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也感到相當無奈。

貝茲在6局下2出局時時，面對紅雀明星右投葛雷（Sonny Gray）選到2好2壞，該打席第5球，葛雷投出84.9英哩外角低橫掃球，明顯偏離好球帶，然而主審迪黑蘇斯（Ramon De Jesus）認為這是顆好球，拉弓判定貝茲遭三振，貝茲當下直接愣住，在休息區的羅伯斯也不敢置信。

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Mookie Betts was rung up on a pitch at the ankles.



（Via: @SportsNetLA）

pic.twitter.com/PFFPXRJGMe — Foul Territory （@FoulTerritoryTV） August 5, 2025

道奇今天全場只敲出3支安打，遭葛雷7局8K失1分好投完美壓制。道奇總教練羅伯斯賽後針對這場比賽的好壞球判決也坦言：「站在本壘板後方那些人都已經盡力了，但從重播畫面，還是有些球其實偏離好球帶，卻仍被判為好球。像葛蕾這種投手就很善於運用這種情況，這樣的判決有時會對比賽產生重大影響。」

不過羅伯斯仍展現風度，盛讚葛蕾今天的表現：「Sonny過去就常常令我們頭痛，他是個非常優秀的投手，各種變化球的搭配與運用，以及球路的各種軌跡，每一球看起來都像是直到最後一刻才會移動。」

葛雷。（美聯社）

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