網球》茲維列夫生涯75度晉4強 跟上喬科維奇現役第2人

茲維列夫。（美聯社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕茲維列夫（Alexander Zverev）歷經3盤激戰後來居上，6：7（6：8）、6：4、6：3大逆轉澳洲勁敵巴比倫（Alexei Popyrin），德國頭號種子晉級多倫多男網賽單打4強，職業生涯第75回巡迴賽準決賽達標，與塞爾維亞傳奇老將喬科維奇（Novak Djokovic）並列現役男子第2人。

這項ATP千分等級大師賽，歷屆在蒙特婁、多倫多這兩座加拿大城市輪流舉辦，去年奪冠的巴比倫，如今遭到茲維列夫逆襲，無緣完成二連霸。反觀茲維列夫搶7讓出首盤後，展現耐心與韌性重整旗鼓，第2、3盤都以3：0開局，並力保領先不失，締造對戰4連勝，「我必須告訴自己，儘管輸掉第一盤，但我們都打得相當好。搶7局末段我犯了1、2次錯誤，但整體而言這是場高水準比賽，若我繼續保持這種狀態，就能抓住機會，很高興做到了。」

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現年28歲的茲維列夫，已經打進第75場4強，與38歲的喬科維奇成為唯二跨越門檻的現役男單球星，只不過後者多達196回，遙遙領先群雄。這也是茲維列夫第21場大師賽4強，超越退役的美國「重砲手」羅迪克（Andy Roddick），躍居史上第7人，他將與俄國11種子哈查諾夫（Karen Khachanov）爭奪冠軍戰門票。

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