晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》茲維列夫生涯75度晉4強 跟上喬科維奇現役第2人

2025/08/05 16:21

茲維列夫。（美聯社）茲維列夫。（美聯社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕茲維列夫（Alexander Zverev）歷經3盤激戰後來居上，6：7（6：8）、6：4、6：3大逆轉澳洲勁敵巴比倫（Alexei Popyrin），德國頭號種子晉級多倫多男網賽單打4強，職業生涯第75回巡迴賽準決賽達標，與塞爾維亞傳奇老將喬科維奇（Novak Djokovic）並列現役男子第2人。

這項ATP千分等級大師賽，歷屆在蒙特婁、多倫多這兩座加拿大城市輪流舉辦，去年奪冠的巴比倫，如今遭到茲維列夫逆襲，無緣完成二連霸。反觀茲維列夫搶7讓出首盤後，展現耐心與韌性重整旗鼓，第2、3盤都以3：0開局，並力保領先不失，締造對戰4連勝，「我必須告訴自己，儘管輸掉第一盤，但我們都打得相當好。搶7局末段我犯了1、2次錯誤，但整體而言這是場高水準比賽，若我繼續保持這種狀態，就能抓住機會，很高興做到了。」

現年28歲的茲維列夫，已經打進第75場4強，與38歲的喬科維奇成為唯二跨越門檻的現役男單球星，只不過後者多達196回，遙遙領先群雄。這也是茲維列夫第21場大師賽4強，超越退役的美國「重砲手」羅迪克（Andy Roddick），躍居史上第7人，他將與俄國11種子哈查諾夫（Karen Khachanov）爭奪冠軍戰門票。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中