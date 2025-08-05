MLB》「他就像夏令營的小孩...」 道奇強投好奇大谷重返二刀流秘辛

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季重返投打二刀流，隊友葛拉斯諾（Tyler Glasnow）近日在節目中談到此事，也坦言對大谷重拾二刀流的過程相當佩服，同時也備感興趣。

去年球季，葛拉斯諾透過交易從光芒轉戰道奇並續約，但今年才第一次親眼看見「投手大谷」獻技。他直言：「不管是誰都看得出來他非常了不起，我覺得他的投球動作非常流暢，還能迅速適應今年全新的動作，這樣的挑戰真的令人佩服。」

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葛拉斯諾接著透露：「對我來說，比起投球本身，我更感興趣的是背後的過程。」他表示，投球對心理影響其實很大，會讓人不禁想「是否該這樣投？」、「要去看影片嗎？」，「而大谷還得打擊，所以他的投球機制就好像在坐雲霄飛車，但他卻能同時把兩件事處理好，真的讓我很驚訝。」

葛拉斯諾補充：「我覺得他重返二刀流以來，心理上消耗非常大，但他整個人卻像夏令營的小孩一樣開朗，能夠完成那麼多事情的人，心理層面在某種程度上，真的是與眾不同。」

大谷翔平本季已經累積7場先發登板，主投15局被敲14安包含14轟，失掉4分責失分，飆出17次三振，送出5次四壞保送，防禦率2.40，每局被上壘率1.27，被打擊率0.246。

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