晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「他就像夏令營的小孩...」 道奇強投好奇大谷重返二刀流秘辛

2025/08/05 18:37

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季重返投打二刀流，隊友葛拉斯諾（Tyler Glasnow）近日在節目中談到此事，也坦言對大谷重拾二刀流的過程相當佩服，同時也備感興趣。

去年球季，葛拉斯諾透過交易從光芒轉戰道奇並續約，但今年才第一次親眼看見「投手大谷」獻技。他直言：「不管是誰都看得出來他非常了不起，我覺得他的投球動作非常流暢，還能迅速適應今年全新的動作，這樣的挑戰真的令人佩服。」

葛拉斯諾接著透露：「對我來說，比起投球本身，我更感興趣的是背後的過程。」他表示，投球對心理影響其實很大，會讓人不禁想「是否該這樣投？」、「要去看影片嗎？」，「而大谷還得打擊，所以他的投球機制就好像在坐雲霄飛車，但他卻能同時把兩件事處理好，真的讓我很驚訝。」

葛拉斯諾補充：「我覺得他重返二刀流以來，心理上消耗非常大，但他整個人卻像夏令營的小孩一樣開朗，能夠完成那麼多事情的人，心理層面在某種程度上，真的是與眾不同。」

大谷翔平本季已經累積7場先發登板，主投15局被敲14安包含14轟，失掉4分責失分，飆出17次三振，送出5次四壞保送，防禦率2.40，每局被上壘率1.27，被打擊率0.246。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中