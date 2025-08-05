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MLB》紅雀日裔好手美技接殺後狂讚大谷翔平！點出「菁英級別」能力

2025/08/05 17:26

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅雀日裔外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）今天在9局下超美技接殺道奇貝茲（Mookie Betts）可能形成的安打球，不過回傳一壘無緣刺殺日本巨星大谷翔平，賽後努特巴爾也稱讚經典賽隊友的跑壘，直言是「菁英級別」。

9局下大谷翔平敲安上壘，貝茲擊出靠右外野邊線的飛球，卻被努特巴爾上演超美技飛撲守備，將這顆眼看要形成幸運安打的飛球接殺。努特巴爾接殺後不忘趕進回傳一壘，試圖刺殺離壘的大谷製造雙殺，所幸大谷及時回到一壘，沒讓自己形成出局數。

賽後談到該次關鍵守備，努特巴爾表示：「那個情況，我只想著要把出局數拿下，根本沒想過自己的安全。如果那球落地，就會形成無人出局一、二壘有人的局面，下一棒是佛里曼（Freddie Freeman），屆時比賽的氣勢會倒向對方，這座球場的氣氛真的很容易被帶動，所以我很清楚必須做出能斬斷對手士氣的守備。」

此外，努特巴爾也盛讚大谷出色的跑壘，「他不只是跑得快而已，他的跑壘判斷也屬於菁英級別。這球沒有形成雙殺只能說他真的厲害，不光只是靠腳程與速度，而是很聰明地在跑壘。能讓他停留在一壘上，對我們來說非常關鍵。」

對於努特巴爾的精彩守備，同樣身為日裔的道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也讚賞，「那球落點離努特巴爾還有一大段距離，但他依舊能完成如此精湛的接殺，真的很厲害。紅雀有辦法靠著一顆受到擠壓的球拿下超前分，我們就沒這麼幸運了，不過這就是棒球，我只能給予努特巴爾掌聲。」

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