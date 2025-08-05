WTT冠軍賽》橫濱冠軍賽籤表出爐 林昀儒首輪就強碰世界球王林詩棟

林昀儒橫濱冠軍賽男單首輪就遭遇世界球王林詩棟。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2025年WTT橫濱冠軍賽將在8月7日登場，今天下午舉行抽籤儀式，「沉默刺客」林昀儒男單首輪就抽中世界排名第一的中國「小石頭」林詩棟；台灣一姐鄭怡靜首輪則遭遇當今「天下第一削」日本名將橋本帆乃香。

冠軍賽除了前8種子外其餘都隨機抽籤，世界排名11的林昀儒在32名參賽者中排名第9，卻抽到籤王林詩棟，只能說是命中註定。林昀儒生涯8次對上林詩棟都吞下敗仗，包括今年的新加坡大滿貫賽、亞洲盃和重慶冠軍賽，不過，最近一次在重慶冠軍賽，小林曾取得局數2:1領先，也是第一次從林詩棟手中拿下2局，逐漸摸熟對手球路。

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教練王翊澤表示，他擔任林昀儒教練的這半年，發現沒有一場是能夠輕鬆或僥倖獲勝的，「所以大家認為的比較強不好贏、或者覺得比較有機會贏的對手，其實勝負都是取決於當天的狀態。」這次能否完成「碎石計畫」，也要打了之後才知道。

世界排名27的高承睿32強則遭遇世界排名第8的斯洛維尼亞名將約基奇，兩人今年在澳門世界盃小組賽首度交鋒，當時小高以1:3落敗。

女單方面，世界排名12的鄭怡靜首輪將對決世界排名11的橋本帆乃香，雙方在2019年阿曼公開賽8強賽曾交手，當時鄭怡靜克服局數1:3落後，以4:3完成大逆轉。

世界排名35的黃怡樺32強則碰上世界排名第8的日本名將伊藤美誠，今年澳門世界盃小組賽，黃怡樺以0:4不敵伊藤美誠，吞下對戰首敗。

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