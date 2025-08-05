晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》18歲加國少女姆博珂爆冷連勝 史上最年輕地主闖4強

2025/08/05 17:21

姆博珂。（美聯社）姆博珂。（美聯社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕年僅18歲的姆博珂（Victoria Mboko），延續蒙特婁女網賽的黑馬傳奇，這位加拿大地主外卡以6：4、6：2扳倒西班牙勁敵馬內蘿（Jessica Bouzas Maneiro），5連勝挺進單打4強，也是賽史最年輕的東道主少女。

這項WTA千分等級大賽，歷屆在蒙特婁、多倫多這兩座加拿大城市輪流舉辦。本週世界女單排名85的姆博珂，延續次輪和16強爆冷淘汰美國23種子科寧（Sofia Kenin）、頭號種子高芙（Coco Gauff）這兩位大滿貫冠軍名將的氣勢，在爆滿本土觀眾面前力抗排行51的馬內蘿毫無懼色，首盤她率先破發拿下，次盤又克服0：2落後，一口氣倒趕6局直落2關門，僅花1小時17分鐘強勢出線。

姆博珂成為自2019年安德列絲庫（Bianca Andreescu）以來，第2位挺進這項北美大賽4強的加國女將，也是公開年代賽史年紀最小的地主新星，她將與昔日溫布頓錦標賽冠軍、哈薩克第9種子蕾巴金娜（Elena Rybakina） 爭奪決戰門票，期許回報前站華盛頓輸球之仇。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中