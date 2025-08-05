網球》18歲加國少女姆博珂爆冷連勝 史上最年輕地主闖4強

姆博珂。（美聯社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕年僅18歲的姆博珂（Victoria Mboko），延續蒙特婁女網賽的黑馬傳奇，這位加拿大地主外卡以6：4、6：2扳倒西班牙勁敵馬內蘿（Jessica Bouzas Maneiro），5連勝挺進單打4強，也是賽史最年輕的東道主少女。

這項WTA千分等級大賽，歷屆在蒙特婁、多倫多這兩座加拿大城市輪流舉辦。本週世界女單排名85的姆博珂，延續次輪和16強爆冷淘汰美國23種子科寧（Sofia Kenin）、頭號種子高芙（Coco Gauff）這兩位大滿貫冠軍名將的氣勢，在爆滿本土觀眾面前力抗排行51的馬內蘿毫無懼色，首盤她率先破發拿下，次盤又克服0：2落後，一口氣倒趕6局直落2關門，僅花1小時17分鐘強勢出線。

請繼續往下閱讀...

姆博珂成為自2019年安德列絲庫（Bianca Andreescu）以來，第2位挺進這項北美大賽4強的加國女將，也是公開年代賽史年紀最小的地主新星，她將與昔日溫布頓錦標賽冠軍、哈薩克第9種子蕾巴金娜（Elena Rybakina） 爭奪決戰門票，期許回報前站華盛頓輸球之仇。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法