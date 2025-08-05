中職》林智勝引退系列賽 味全龍公布票價與贈品

林智勝引退系列賽主視覺。（味全提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍將於9月5日至7日在台北大巨蛋為林智勝舉行引退系列賽，球團今天公布以「31CONIC智勝一擊」為主題的主視覺設計及票價，內野本壘後方熱區票價為3,131元，象徵致敬31CONIC。

林智勝引退系列賽主視覺設計由DC動畫電影封面繪師周靖淞Alon Chou繪製，透過細膩的視覺語言以油畫筆觸凝聚動作的張力與時間的厚度，光影如同時光的脈動，隨著智勝的揮擊劃破歲月，串連起橫跨三個世代的榮耀瞬間。

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票價方面，9月6日（六）內野本壘後方熱區票價為3,131元，購買此區門票的球迷可獲得具高度收藏價值的「引退賽專屬壓克力特別紀念牌」；9月7日（日）正式引退儀式當天內野熱區票價是1,880元，價位最親民是L2外野一般區全票500元、半票400元。

入場贈品部分，購買內野全區票券的球迷，9月5日（五）可獲得「引退紀念毛巾」，9月6日（六）及9月7日（日）可領取「引退紀念手燈」，9月7日（日）購票進場的球迷皆可獲得「觀賽證書」，這三天凡購買內野B1及L2票區的球迷將再加贈「林智勝引退紀念T恤」。

林智勝引退系列賽入場贈品。（味全提供）

林智勝引退系列賽票價。（味全提供）

林智勝引退系列賽票價。（味全提供）

林智勝引退系列賽票價。（味全提供）

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