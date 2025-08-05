高球》台灣青少年高球公開賽登場 謝承洧盼發揮自身優勢

謝承洧。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕2025台灣青少年高球公開賽將於8月4日至8日在美麗華高爾夫鄉村俱樂部登場。今年賽事規模再升級，除了超過200名的台灣青少年球員報名參賽，另邀請13個國家、72名國際好手共襄盛舉，即將升上高三的謝承洧這次再度參賽，希望可以發揮自己的優勢，取得好成績，同時藉由這次賽事來知道自己的不足，並修正缺點。

謝承洧自10歲起跟著姐姐謝佳彧的腳步投入高爾夫訓練，過去曾多次參與台灣青少年高球公開賽，他說：「可以藉由這樣的比賽和國外選手切磋，並看看自己哪有些不足之處，未來在大學時期可以繼續修正。」

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謝承洧已獲得NCAA勁旅亞利桑那州立大學口頭承諾，有機會取得近全額獎學金，成為旅美好手俞俊安的學弟，未來備受期待；另外，謝承洧把美國選手蕭菲爾視為偶像，「他的動作滿酷的，很喜歡看他打球，而且他也有台灣血統。」

今年共有3位上屆冠軍強勢回歸挑戰衛冕。來自日本、年僅13歲的「日本天才球員」福井誠之介，去年初登場即奪得男C組冠軍，今年再度參賽備受矚目；新加坡好手陳紋欣去年奪下女D組冠軍，今年升級挑戰更高層級的女C組；地主台灣好手簡堃祐則晉升男D組，是否能再現去年的70桿佳績，備受期待。

本賽事由「中華民國高爾夫協會」與「GPAT台灣高爾夫推廣發展協會」共同主辦，GPAT長年致力於培育在地高爾夫人才，並積極推動與國際接軌。今年不僅開始舉辦JGL青少年巡迴賽，更持續帶領台灣選手參加海外青少年賽事。執行長翁士棻說：「希望透過台灣青少年高球公開賽，搭建國際交流的橋樑，讓更多台灣選手累積國際經驗，帶著成長與自信每年回到這個舞台發光發熱。」

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