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MLB》老同學睽違6年重返道奇主場卻搞砸勝利！主帥賽後有話要說

2025/08/05 19:27

史都華。（法新社）史都華。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇交易大限前迎回老同學史都華（Brock Stewart），今天也是他自2019年後再度於道奇主場登板，然而他無法守住平手局面，後援0.2局失1分吞下敗投。

史都華曾在2016年至2019年效力過道奇，本季先前在雙城出賽39場，拿到2勝1敗、防禦率2.38，有14次中繼成功。回到道奇後，史都華已在日前對戰光芒的比賽登板，今天則是他睽違6年再度回到道奇主場投球，然後他在9局上登板，投0.2局被敲3安失1分，吞下本季第2敗。

「這就是棒球。」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後談到史都華的表現時說道，「他是我們定位在高張力局數時登板的投手，球隊目前真的很需要他，我們也會繼續在這種時刻派他上場。」

對於史都華重返熟悉的道奇，羅伯斯表示：「他熟識這裡的部分球員與教練團的大多數人，以及城市與球場，這些都是他過去生活中的一部分。」儘管史都華今天表現不盡理想，羅伯斯仍強調，球季還很長，「Brock之後還會投很多場。」

5天前，史都華還隨著雙城前往克利夫蘭的路上，卻接到通知將改飛往坦帕與道奇會合，這也讓他的妻子必須臨時獨自一人攜眷，將3歲的大兒子、16個月大的小兒子，以及他們的愛犬一起搬到洛杉磯，史都華表示：「我的妻子扛下了所有壓力，這可能是外界最無法理解到的一面。」

史都華坦言，自己回到道奇後還沒完全適應，特別是道奇球場的休息室去年才花1億美元翻修，他現在還得摸清楚裡面到底該怎麼走；不過在球隊定位方面，道奇給予史都華滿滿的安心感，「總裁佛里德曼（Andrew Friedman）與總管高梅茲（Brandon Gomes）告訴我，不需改變什麼，繼續做我原本在做的事就夠了。」

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