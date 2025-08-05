高球》世界排名躍進 徐薇淩成為皇冠盃世界隊的唯一亞洲代表

徐薇淩。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅美女將徐薇淩在上週LPGA英國公開賽獲得並列第6，世界排名上升到第83名，讓她確定取得今年LPGA國際皇冠盃參賽資格，她將加入世界隊（Team World），成為隊上唯一的亞洲代表。

國際皇冠盃自2014年開始舉行，每年2年舉行一次，採國家對抗賽的方式，每個國家取該國世界排名最高的4名選手積分加總，只有8個國家可參賽。不過，自2025年起賽制改變，除了7支國家隊以外，另1支世界隊則由未獲得參賽資格的其他國家球員組成，這些球員分別來自美洲、歐洲、亞洲、非洲／大洋洲4個區域，取該區域世界排名最高的球員參賽，最終參賽排名以英國公開賽後為準。

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徐薇淩在上週英國公開賽並列第6，世界排名也大躍進，超越新加坡女將陳暄尹，成為亞洲排名最高選手，因而獲得資格，這也是她自2018年後再度參戰。過去台灣在2014、16和18年都曾取得參戰，最佳成績為2016年的並列第3，但該賽事在2020年因疫情停辦，直到2023年才復辦，但當時台灣並未獲得資格。

今年國際皇冠盃10月23日至26日在南韓的新韓國鄉村俱樂部登場，徐薇淩將和世界排名第3的紐西蘭名將高寶璟、法國好手波蒂兒以及加拿大名將韓德森攜手出擊。其他取得資格的國家有美國、日本、南韓、澳洲、泰國、中國以及瑞典，其中泰國隊為衛冕軍。

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