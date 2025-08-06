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中職》台鋼原想找回哈瑪星！卡在所屬球隊不放人

2025/08/06 06:42

哈瑪星。（資料照，記者林正堃攝）哈瑪星。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹昨公布迎來具大聯盟資歷的33歲右投那瑪夏（Dinelson Lamet），但其實過程中物色的人選很多，進入最後交涉階段的選手就有3至5位，其中還包括球團原本想找回的左投哈瑪星，雙方甚至已在合約條件上取得共識，只是最後哈瑪星所屬的老虎3A球團評估他有上大聯盟機會、沒有同意放人。

台鋼球團指出，為備戰下半季，球團自6月起就開始物色新洋投人選，其中還包括去年在台鋼繳出7勝6敗、防禦率2.82的哈瑪星，主要是考量他對台灣環境的熟悉度，因此也列入重點補強名單中。儘管最後因哈瑪星所屬老虎3A球團並未同意放人，但台鋼球團和哈瑪星仍保持良好互動並相互祝福，希望各自在球季尾聲的9、10月階段都能取得好的發展，並保留未來合作的可能性。

29歲的哈瑪星在去年9月於球團同意下返美陪產後，也提前結束中職球季，今年3月先向墨西哥聯盟問路，4月底則和老虎簽下小聯盟合約，本季在老虎3A累計14場出賽（11場先發）5勝3敗、防禦率3.18，表定今天對紅人3A先發。

哈瑪星。（資料照，取自老虎3A官方X）哈瑪星。（資料照，取自老虎3A官方X）

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