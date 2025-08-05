中職》台灣夏季影響龍聖 鑀龍不會再先發

鑀龍。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍8月2日安排鑀龍本季首次在中職先發，投不滿1局就出現5次四死球，失3分都是責失承擔敗投，總教練葉君璋表示，之後應該不會再安排鑀龍先發，至於另1位洋投龍聖，則要設法克服台灣夏季氣候濕熱造成嚴重手汗的問題。

鑀龍本季前20場出賽都是後援，拿下10次救援成功，8月2日是他繼去年9月29日（效力富邦悍將，譯名藍力）再次先發，投0.2局被敲1安有投出5次四死球，葉總表示，因為龍聖狀況不好，考量會鑀龍去年投過先發，才決定讓他嘗試，接下來應該不會再安排他先發，留在牛棚希望對球隊有幫助。

請繼續往下閱讀...

龍聖於7月13日下二軍前，連續3場先發只投到5局，合計投15局失10分，葉總指出，龍聖的手汗一直很嚴重，進入夏天以後，他的手幾乎都是濕的，汗更誇張到用滴的，就連在大巨蛋也一樣，是他必須設法克服的問題。

葉總認為，二軍雖然還有洋投康龍，但在來台前很久沒有投球，在二軍的表現也不是很穩定，目前還是優先觀察龍聖的狀況，目前有人介紹新洋投，在不能完全了解的狀況下，急著找新洋投也沒有意義。

龍聖。（資料照，記者陳逸寬攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法