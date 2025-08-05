MLB》沒人搶？大谷翔平日美通算300轟起標價74萬 只有1次出價

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季達成日美通算300轟里程碑，撿到全壘打球的21歲女大生決定拍賣，目前持續在拍賣網站上開放競標。

大谷在美國時間6月24日對洛磯之戰達標日美通算300轟，全壘打球被一名女大生撿到，她受訪激動表示：「這是難以置信的一刻，是我人生中最快樂的時光之一。」這名女大生是亞當斯州立大學壘球隊的一壘手，與大谷一樣是左打，背號也是17號。

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後續女大生決定拍賣大谷的全壘打球，在美國知名運動收藏品拍賣網站《Lelands Auctions》開放競標，於美國時間7月27日上架，起標價為2萬5千美元（約74萬台幣）。

據日媒《Sponichi Annex》指出，目前網站上只有1次出價，而拍賣將在美東時間本月16日上午10點截止，屆時成交價受到關注。

大谷翔平去年締造史上首見「50轟50盜」偉業，深具歷史價值的第50轟球，經由戈丁拍賣公司（Goldin Auctions）拍賣，最後結標價360萬美元，再加上處理費，總價高達439.2萬美元（約新台幣1.4億）由台灣企業優式資本標下。

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