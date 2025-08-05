MLB》關不了門的守護神！洋基明星又放火嘆已盡力 布總仍讚好投手

威廉斯。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕洋基新同學柏德（Jake Bird）今天在延長賽被遊騎兵敲出再見3分砲，然而前一半局，守護神威廉斯（Devin Williams）又放火，挨了佩德森（Joc Pederson）追平轟也是輸球關鍵之一，賽後威廉斯坦言，自己已經盡力了。

曾入選2屆明星賽的威廉斯，本季透過交易轉戰洋基後身手大幅退化，儘管他在明星賽前25場比賽中，繳出23.2局飆33K、防禦率僅1.90的回神成績，然而下半季威廉斯再度被看破手腳，7場出賽有6場掉分，今天又救援失敗後，本季防禦率來到5.10。

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威廉斯賽後坦言，自己挨轟那球當下想把球路壓低，結果不小心跑到紅中，打者也做到了他該做的事。對於自己在明星賽前表現一度回穩，如今在控球端又遭遇危機，威廉斯表示，自己近兩場敗仗都是一顆失投球的差距，而這也是比賽勝敗的關鍵，他不能讓這種事持續發生。

威廉斯坦言，最近球隊狀況不佳，隊友們也都有自知之明，「我會說我已經盡全力了，但有時候事情的結果就是會與你所希望達成的相反，但最後你還是必須把事情做好。」威廉斯也強調，他對自己目前的球威還是有自信，只是今天這場比賽，必須在他手中結束才行。

洋基在交易大限前引進貝納（David Bednar）與多法爾（Camilo Doval）兩位明星終結者，不過總教練布恩（Aaron Boone）仍堅持要讓威廉斯繼續關門，如今看來也似乎還沒打算做出改變，「我們牛棚有很多實力堅強的投手，包含威廉斯在內。但我們必須守住勝利，表現得更穩定。從明天開始，大家都必須表現更好，我們沒時間浪費了。」

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