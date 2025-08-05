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MLB》外卡快不保的洋基頭大！用農場潛力換來的外野手打3場進傷兵

2025/08/05 20:31

史雷特。（路透）史雷特。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在延長賽被遊騎兵敲出再見轟輸球，吞下4連敗，雪上加霜的是，剛在交易大限前換來的32歲外野手史雷特（Asutin Slater），在比賽第一局受傷退場，將進入傷兵名單。

洋基交易大限前送出農場第18名潛力右投齊爾（Gage Ziehl），向白襪換來史雷特，今天只是他來到洋基後第3場出賽，也是第2場先發，然而他在1局上敲出游擊滾地球，跑向一壘途中就感到左後腿不適，儘管野手選擇上壘，但最終史雷特還是自行退場。

賽後史雷特表示，自己在一衝出打擊區時就感受到左後腿的不適，「老實說，這真的令我心煩意亂，今天是我覺得自己能夠在很多方面都能幫助球隊的一天，這絕對不是我希望自己在洋基的開始，但我現在的目標就是趕快恢復，盡快回到球場。」

對於洋基來說，史雷特的受傷無疑是不小的損失，右打的他本季面對左投的攻擊指數為出色的0.825。史雷特透露，目前還沒辦法判斷傷勢嚴重程度，只能希望球隊在離開德州前能夠迅速接受MRI核磁共振檢查。

洋基近期吞下4連敗，目前在美聯東區已經跌落至第3名，目前60勝53敗，在外卡與水手並列第2，遊騎兵則以59勝55敗緊追在後。如果洋基持續委靡不振，屆時恐怕將跌出外卡，無緣拿下季後賽門票。

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