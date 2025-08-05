菊島盃全國沙灘錦標賽 公開男女組分由新北市B隊、香港隊封王稱后

菊島盃全國排球錦標賽，公開男子組優勝隊伍出爐。（澎湖縣沙灘排球協會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由澎湖縣政府指導、澎湖縣沙灘排球發展協會主辦的「菊島盃全國沙灘排球錦標賽」，今（5）日在湖西鄉隘門沙灘排球場圓滿落幕。儘管賽期間偶遇降大雨天氣，選手們仍展現堅定毅力與高度熱情，風雨無阻完成賽程，為觀眾帶來一場又一場精采絕倫的對決。

本屆賽事自8月2日展開，歷時四天，共吸引來自全台16縣市及香港地區的81支隊伍、約350位選手參賽。選手們在潮濕的沙地上奮戰，不畏天候，展現沙灘排球運動的精神與堅持，贏得現場觀眾熱烈掌聲。

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決賽高潮迭起，氣氛緊張激烈，最終由公開男子組新北市B隊奪得冠軍，為本屆賽事畫下完美句點。

主辦單位表示，感謝所有參賽隊伍、裁判、志工與後勤團隊的努力與投入，雖然豪雨不斷增加作業困難度，但團隊仍戮力完成任務。未來將持續推動沙灘排球運動發展，強化澎湖體育觀光品牌，期待明年再度與全國好手們，能相見於隘門沙灘。

除了公開男子組由新北市B隊稱王外，公開女子組由香港RBVA-Shuffle 封后，其餘推廣休閒組，則由福星 （新北市）奪得第一、國中男生組馬公b （澎湖縣）掄冠、國中女生組嘉義國中 （嘉義縣）摘后、國中混合組冠軍-馬公A （澎湖縣）、國小混合組第一安慶 NO1 （台南市）。

全國菊島盃沙灘排球賽 女子公開組優勝隊伍出爐。（澎湖縣沙灘排球協會提供）

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