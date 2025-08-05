晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

菊島盃全國沙灘錦標賽 公開男女組分由新北市B隊、香港隊封王稱后

2025/08/05 21:10

菊島盃全國排球錦標賽，公開男子組優勝隊伍出爐。（澎湖縣沙灘排球協會提供）菊島盃全國排球錦標賽，公開男子組優勝隊伍出爐。（澎湖縣沙灘排球協會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由澎湖縣政府指導、澎湖縣沙灘排球發展協會主辦的「菊島盃全國沙灘排球錦標賽」，今（5）日在湖西鄉隘門沙灘排球場圓滿落幕。儘管賽期間偶遇降大雨天氣，選手們仍展現堅定毅力與高度熱情，風雨無阻完成賽程，為觀眾帶來一場又一場精采絕倫的對決。

本屆賽事自8月2日展開，歷時四天，共吸引來自全台16縣市及香港地區的81支隊伍、約350位選手參賽。選手們在潮濕的沙地上奮戰，不畏天候，展現沙灘排球運動的精神與堅持，贏得現場觀眾熱烈掌聲。

決賽高潮迭起，氣氛緊張激烈，最終由公開男子組新北市B隊奪得冠軍，為本屆賽事畫下完美句點。

主辦單位表示，感謝所有參賽隊伍、裁判、志工與後勤團隊的努力與投入，雖然豪雨不斷增加作業困難度，但團隊仍戮力完成任務。未來將持續推動沙灘排球運動發展，強化澎湖體育觀光品牌，期待明年再度與全國好手們，能相見於隘門沙灘。

除了公開男子組由新北市B隊稱王外，公開女子組由香港RBVA-Shuffle 封后，其餘推廣休閒組，則由福星 （新北市）奪得第一、國中男生組馬公b （澎湖縣）掄冠、國中女生組嘉義國中 （嘉義縣）摘后、國中混合組冠軍-馬公A （澎湖縣）、國小混合組第一安慶 NO1 （台南市）。

全國菊島盃沙灘排球賽 女子公開組優勝隊伍出爐。（澎湖縣沙灘排球協會提供）全國菊島盃沙灘排球賽 女子公開組優勝隊伍出爐。（澎湖縣沙灘排球協會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中