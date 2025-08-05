台維斯盃》迎戰魯德等挪威名將？盧彥勳率台灣隊9月捍衛主場

總教練盧彥勳（左起）、球員曾俊欣與吳東霖。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025年台維斯盃世界1級賽事即將於9月中開戰，我國網協今公告男網代表隊陣容，仍由「最強隊長」盧彥勳率領台灣職業好手捍衛主場，屆時在台北市網球中心室內球場迎戰挪威軍團。

這是台灣隊近來連續4回承辦台維斯盃主場，繼對決法國、波士尼亞與赫塞哥維納、美國之後，9月13、14日再度強碰來勢洶洶的歐美強敵。我國網協秘書長王凌華表示，此次選訓會議決定的國家隊陣容，包括曾俊欣、吳東霖、莊吉生、黃琮豪、何承叡，並由近年帶隊廣受好評的退役名將盧彥勳執掌兵符；至於單、雙打全能的許育修，則因另有其職業賽程安排，才未在國手名單。

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ATP世界男單排名最佳第2、現居13席的挪威一哥魯德（Casper Ruud），9月是否率隊踢館？目前尚未明朗，王凌華說：「我們當然希望挪威派出最好團隊來台，尤其26歲的魯德擁有3座大滿貫男單亞軍，人氣極旺可望透過難得的對戰過程，帶給台灣新世代球員良性刺激，只不過對方名單還未提出，預計最慢賽前一週應會定案。」

台維斯盃台灣隊9月主場迎戰挪威隊。（網協提）

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