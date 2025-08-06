MLB》道奇MVP貝茲20打數掛蛋陷空前低潮！主帥深思熟慮後做抉擇

貝茲。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇MVP強打貝茲（Mookie Betts）本季陷入生涯最大低潮，近5戰合計20打數無安打，昨天賽後，總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，仍會繼續相信貝茲，讓他持續留在先發打線中。

今年季初因胃病暴瘦的貝茲，正面臨生涯最低迷賽季，至今出賽90場，打擊三圍僅.231/.302/.355、攻擊指數0.657，累積11轟、48分打點，wRC+僅84。昨天貝茲對上紅雀又是4打數0安打，連續20打數都繳白卷。

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道奇曾在過去兩週曾將貝茲調整到開路先鋒的位置，不過該實驗並未奏效。羅伯斯表示，仍會繼續讓這位前年度MVP擔任球隊開路先鋒，「如果你仔細權衡各種選項與替代方案，我仍會選擇相信他，相信他就是我們最好的選擇。不管是放在1棒還是2棒，我們會這樣繼續安排下去。」

「我認為關於是否該把他往後段棒次調整，這類的問題很合理，但他是頂尖球星，只是現在正處於一段低潮當中，不過我相信他能靠自己的力量走出來。」羅伯斯說道。

道奇整體近況不佳，不過目前戰績仍是65勝48敗位居國聯西區龍頭，在整個國家聯盟也只有釀酒人與小熊戰績比道奇佳。羅伯斯表示：「努力將攻勢串聯是我們現在的目標，但我認為守備與投球的部分表現穩定，每天看著這條打線，我仍有信心我們能夠得分，只需要走上場拿出最好的一面。」

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