中職》魔神樂6.2局無責失 樂天終止3連敗

魔神樂。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿魔神樂先發6.2局無責失，余德龍演出猛打賞，3:2力克統一獅，魔神樂和樂天的3連敗終止。

魔神樂被擊出4支安打，投出3次三振、3次四壞球，前6局只被上過1次二壘，直到第7局才失掉2分非自責分，終止3連敗、5連不勝，拿下6月14日以來的第1勝，本季第8勝。

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統一獅先發投手周彥農生涯一軍初登板，前兩局被擊出6支安打失3分，3、4局無失分，只再被擊出1支安打，但未能獲得火力支援，吞下敗投。

樂天第1局2出局後，林立安打並盜上二壘，林泓育適時安打先馳得點。

第3局樂天余德龍和梁家榮連續安打，林子偉滾地球換回1分，陳晨威安打再下一城，3:0領先。

魔神樂前6局只投出1次保送，第7局2出局後連投兩次四壞球，樂天叫出暫停，但沒有換投，林岱安的游擊滾地球造成失誤，統一首度攻佔三壘，樂天換上王志煊，統一也起用胡金龍代打，安打扳回2分，2:3只落後1分。

9局上統一率先上場的潘傑楷安打並盜上二壘，2出局後陳重羽安打，潘傑楷直闖本壘，被陳晨威長傳觸殺，統一挑戰判決失敗，一分之差飲恨。

魔神樂。（記者林正堃攝）

周彥農。（記者林正堃攝）

周彥農。（記者林正堃攝）

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