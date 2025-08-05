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中職》郭阜林生涯500安建功！台鋼雄鷹移師台東首戰告捷

2025/08/05 21:42

郭阜林生涯500安幫助台鋼獲勝。（台鋼雄鷹提供）郭阜林生涯500安幫助台鋼獲勝。（台鋼雄鷹提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼雄鷹賽前宣布簽下大聯盟出賽破百場的那瑪夏（Dinelson Lamet），晚間在台東主場也延續士氣，靠著郭阜林生涯500安打下超前的2分打點，終場4:3驚險擊敗富邦悍將，本季移師台東首戰就贏球。

富邦先發李東洺，1局下用了20球，最終在一壘有人時三振魔鷹化解該半局。2局上，張育成敲安，盜壘時台鋼發生失誤，讓他進佔三壘，陳真遭三振，不過後續孔念恩適時安打，富邦先馳得點。

3局上，林岳谷、范國宸安打，其中范國宸擊出個人生涯在台東球場的第11支安打，史上最多。但該半局富邦未得分。

4局上，富邦兩支長打搶分，陳真擊出二壘安打，兩出局後，台東在地出身的蔡佳諺，擊出個人本季首支三壘打，幫助富邦再拿1分。

台鋼4下開啟攻勢，吳念庭選到團隊此役第1個保送、魔鷹敲安，1出局一二壘有人。2出局後，王柏融纏鬥到滿球數選到保送，造成滿壘。李東洺接著投出暴投，台鋼得到第1分。台鋼攻勢持續，郭阜林此時適時安打帶2分打點，台鋼超前，這支安打也是他個人生涯第500安。

台鋼艾速特今投6局、失2分，被擊出7安打，送出6次三振，優質先發之姿退場。

8局下，面對曾峻岳，台鋼首位打者曾子祐就擊出三壘打，吳念庭長打連線，台鋼進帳超前分。

9局上，台鋼守護神林詩翔在台東觀眾自製燈光秀、與姐姐林詩媛（Kiko Akimi）演唱部落歌曲下登板，面對首位打者戴培峰，纏鬥13球投出保送，和陳真對決再次投成滿球數，最終以三振拿下首個出局數。此時，富邦換上申皓瑋代打，林詩翔投出單局第2次保送。台鋼喊出暫停但並未換投，林詩翔面對代打高捷，投出單局第2次三振，富邦再換代打林澤彬，擊出1分打點安打，富邦追到1分差。林岳谷接著上場，擊出高飛球出局。林詩翔用40球，拿下獨居聯盟最多18次救援成功。

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