大谷翔平挑戰千安紀錄、兄弟強碰徐若熙 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟有5場轉播，分別是雙城交手老虎、守護者對上大都會、皇家面對紅襪、教士對決響尾蛇、紅雀踢館道奇。

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最受矚目的道奇與紅雀之戰，道奇派出斯漢（Emmet Sheehan）出馬，紅雀由麥克拉斯（Miles Mikolas）先發。日本巨星大谷翔平生涯在大聯盟已累積997安，今天有望達成千安里程碑。

中職三地開打，統一蒙德茲對決樂天林子崴，味全在大巨蛋強碰兄弟，由徐若熙對上羅戈，台鋼與富邦繼續在台東球場交手，江承諺將面對力亞士。

MLB

06：35 雙城VS老虎 愛爾達體育2台

07：00 守護者VS大都會 緯來體育

07：00 皇家VS紅襪 愛爾達體育1台

09：35 教士VS響尾蛇 愛爾達體育2台

10：00 紅雀VS道奇 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18：30 兄弟VS味全 緯來體育、愛爾達體育3台

18：30 富邦VS台鋼 MOMOTV、博斯運動一台、愛爾達體育2台

18：30 統一VS樂天 DAZN2

日職

13：00 西武VS火腿 DAZN2

17：00 歐力士VS樂天 DAZN1

FIBA籃球亞洲盃

15:50 南韓VS澳大利亞

19:00 敘利亞VS日本

22:50 伊朗VS關島

轉播：愛爾達體育1台

熱門賽事、球星動態不漏接

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