MLB》衛冕霸業有危機！道奇球隊戰力排行再下跌 釀酒人狂竄5名登頂

大聯盟官網更新球隊戰力榜。（取自大聯盟官網）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟官網公布最新球隊戰力排行榜，衛冕軍洛杉磯道奇排名持續下跌，從上次的第4名再度滑落至第5名；而近期狂掃4連勝的釀酒人一飛衝天，瘋狂上竄5個名次，成為本次排行榜的第1名。

道奇在今天之前近10戰為5勝5敗，其中打擊近況不佳，下半季團隊打擊率僅0.231排全聯盟第24名，攻擊指數0.695也只排第21；不過官網記者雷奇（Will Leitch）指出，道奇整季都令人擔心先發戰力，如今再度回到6人輪值，分別為史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、大谷翔平、克蕭（Clayton Kershaw）與斯漢（Emmet Sheehan）。

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雷奇還提到，別忘了現在佐佐木朗希還正在恢復當中，而道奇現在，可以說正處於他們最想要的位置。

而本次排行第1的釀酒人，從上次的第6名狂升5個名次。釀酒人目前以68勝44敗位居國聯龍頭寶座。雷奇指出，釀酒人新星喬里奧（Jackson Chourio）上週剛進傷兵名單，然而同一晚，釀酒人先發9人全部敲安，本季第8度達成此壯舉，也是本季最多，靠著這股氣勢，釀酒人一舉登上戰力榜第1名。

此次排行依序為：釀酒人、小熊、藍鳥、老虎、道奇、費城人、大都會、太空人、教士、水手、紅襪、洋基、遊騎兵、紅人、光芒、守護者、巨人、皇家、馬林魚、紅雀、響尾蛇、天使、金鶯、勇士、運動家、雙城、海盜、國民、白襪、洛磯。

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