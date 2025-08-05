中職》林詩翔家鄉救援驚魂！單局燃燒40球獨居救援王

林詩翔。（台鋼雄鷹提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕本季首度移師台東，台鋼雄鷹就以4:3驚險擊敗富邦悍將，拿下今年4場台東主場的首場勝利。9局上，台鋼的勝局一度險象環生，控球狀況起伏的守護神林詩翔，單局用40球驚險拿下救援成功，超過中信兄弟黃恩賜，暫時以18次救援成功獨居救援榜首。

此役，雙方都有不少球員出身台東。其中，賽前台鋼安排成功鎮麻荖漏（Madawdaw）部落青年賽前表演，其中一位表演者就是林詩翔姐姐林詩媛（Kiko Akimi）。

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在台東觀眾與家鄉親友見證下，林詩翔9局上登板，但面對首位打者戴培峰，投13球卻形成保送，雖然三振陳真，但之後又保送代打的申皓瑋，形成一二壘有人危機。

台鋼喊出暫停但並未換投，林詩翔面對代打高捷投出三振，富邦再換代打林澤彬，擊出1分打點安打、追到1分差。林詩翔該半局投出的第40球，讓林岳谷擊出內野高飛球，驚險守成。

賽前，本季救援榜上，林詩翔和因傷脫離戰線的中信兄弟黃恩賜並列榜首，林詩翔今天拿下本季第18次救援成功，正式獨居救援榜首，而味全龍陳冠偉、統一獅陳韻文，各自以12次並列第3名。

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