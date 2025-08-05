中職》差三壘安完全打擊 朱育賢：要天時、地利，外野手還要扭到腳

味全龍拿下勝利，朱育賢（右）獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕朱育賢3局下轟出關鍵全壘打一棒3分，幫助味全龍以4：3中止中信兄弟的4連勝與大巨蛋6連勝，他知道只差三壘安打就締造完全打擊，卻笑說：「不會想太多啦，要天時、地利，外野手還要扭到腳。」

味全3局下重啟攻勢，朱育賢於1出局兩人在壘時，把中信洋投黃博多送來的第1球轟出大牆，打線再以2支安打加保送追加1分，味全這局猛攻10人次灌進4分以4：2首次領先。朱育賢前3打席依序擊出一壘安打、全壘打、二壘安打，6局下挑戰完全打擊卻被三振。

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朱育賢上週在南部出賽3場8打數0安打還被三振5次，這場找回手感演出猛打賞，他表示，感謝教練團給他的幫助，總教練也給他很大的調整空間，6局下知道就差三壘安打，卻自認不太可能，「巨蛋的牆不太會彈，要實打實地跑出來，對我來說蠻困難的。」

總教練葉君璋指出，打者不可能每場比賽都有好表現，但朱育賢一直很穩定，今年來到新環境的表現也很不錯，在得點圈的抗壓性很好、穩定性很高，經常可以在關鍵時刻一棒改變比賽，「這場大概就是球隊希望看到他的樣子，希望可以繼續保持下去。」

味全龍拿下勝利，朱育賢（右）獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

朱育賢猛打賞。（記者陳志曲攝）

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