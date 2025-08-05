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中職》味全龍4：3勝中信兄弟 中止中信大巨蛋6連勝

2025/08/05 22:40

味全龍拿下勝利。（記者陳志曲攝）味全龍拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍今天靠朱育賢3局下轟出逆轉戰局的關鍵3分彈，配合鋼龍交出6局失2分的優質先發，與陳冠偉9局上有驚無險守住勝利，以4：3中止中信兄弟的4連勝與大巨蛋6連勝。

朱育賢於3局下1出局兩人在壘時，抓黃博多的第1球轟出逆轉3分彈，打線再以2支安打加保送追加1分，味全這局猛攻10人次灌進4分，以4：2首次領先；中信9局上最後反撲，曾頌恩、黃韋盛相繼安打扳回1分，還趁暴投攻佔三壘，陳冠偉及時穩住解決岳政華。

鋼龍用91球投6局，雖然出現5次保送，卻只被打1支安打，一度讓中信11上11下，連續3場交出至少6局、最多2分的優質先發，生涯大巨蛋首勝終於到手，總教練葉君璋表示，鋼龍最近的狀況確實回穩很多，但台灣的天氣真的比較熱，鋼龍很容易流汗，這會影響到他的表現。

陳冠偉用29求才投完9局上，雖中斷連續17局無失分，仍連續5場拿下救援成功，葉總指出，投手能否穩定出賽會影響在場上的狀況，印象中陳冠偉有段時間沒有正常出賽，在球隊又是很重要的位置，如果壓力的時候卻有點陌生，可以想像會沒辦法控制得那麼好。」

陳冠偉（右）一度亂流，最終成功關門。（記者陳志曲攝）陳冠偉（右）一度亂流，最終成功關門。（記者陳志曲攝）

朱育賢關鍵3分彈。（記者陳志曲攝）朱育賢關鍵3分彈。（記者陳志曲攝）

鋼龍。（記者陳志曲攝）鋼龍。（記者陳志曲攝）

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