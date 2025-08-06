亞洲盃》台灣第一控陳盈駿轟34分 台灣男籃戰勝強敵菲律賓

陳盈駿（取自FIBA官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣第一控陳盈駿今天凌晨在亞洲盃男籃賽轟進34分，帶領台灣隊以95：87扳倒強敵菲律賓，不僅取得對戰2連勝，首戰就開出紅盤，也展現重返8強的氣勢。

台灣隊本屆由陳盈駿、劉錚、林庭謙加上「賀家兄弟」賀丹、賀博首次加入參加正式國際賽，也被外界視為近年最佳陣容。台灣小組賽和紐西蘭、菲律賓和伊拉克同組，官網也指出，台菲之戰將是必看賽事。台灣在亞洲盃資格賽曾打敗菲律賓，終止對戰3連敗，但雙方在FIBA賽事對決7次，台灣僅拿2勝。

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台灣隊首節打出絕佳氣勢，陳盈駿、林庭謙、高柏鎧、阿巴西都有所貢獻，以27：16領先，不過在第二節火力有點下滑，但半場結束仍以43：34領先菲國。台灣隊在易籃後更是把握布朗利（Justin Brownlee）有犯規麻煩，在第三節單節轟30分，即使菲國也有28分進帳，但台灣還是維持領先。

台灣隊在末節持續守成，即使菲律賓追很緊，但高柏鎧在46秒的單手灌籃，讓球隊吞下定心丸，也完成對戰2013、2015年亞錦賽銀牌和2023年杭州亞運金牌菲國的2連勝。

陳盈駿手感絕佳，尤其第四節4分29秒逼菲律賓第一戰將歸化布朗利5犯畢業，並隨即投進三分球，幫助台灣隊再度領先超過雙位數，他全場17投10中包括6顆三分球、罰球9中8，拿下全隊最高34分外帶2籃板、2助攻、2抄截。陳盈駿扛起進攻，賀博14分進帳，林庭謙挹注14分，高柏鎧16分、9籃板，他在禁區的防守也是功不可沒。

菲律賓共4人得分雙位數，布朗利19分進帳最多，但末節提前犯滿畢業，也讓菲國反撲受挫，奎昂寶（Kevin Quiambao）17分，湯普森（Scottie Thompson）15分、7籃板及5助攻，拉莫斯（Dwight Ramos）16分、6助攻。

林庭謙（取自FIBA官網）

陳盈駿（取自FIBA官網）

陳盈駿（取自FIBA官網）

陳盈駿（取自FIBA官網）



賀博（取自FIBA官網）

高柏鎧的禁區防守功不可沒（取自FIBA官網）

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