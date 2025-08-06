亞洲盃》陳盈駿34分國家隊新高 獲頒單場最佳球員

陳盈駿轟國家隊新高34分，奪對菲律賓之戰的單場MVP。（FIBA提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕32歲的陳盈駿過去就相當期待能有歸化球員助拳，如今他不僅有歸化高柏鎧幫助，還有一批充滿活力的隊友，陳盈駿在堪稱經驗、實力兼具時期，於今日亞洲盃首戰開啟進攻模式轟生涯在國家隊新高34分，帶領台灣隊以95：87扳倒強敵菲律賓，取得對戰2連勝，首戰就開出紅盤，展現重返8強的氣勢。

陳盈駿從2017年開始代表台灣參加一級國際賽，第一個代表作是2017年台北世大運，再來2018年雅加達亞運也帶隊打到第4名，但期間其實歷經不少慘敗戰役，他和劉錚還是共同扛起國家隊。

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陳盈駿曾透露，轉眼代表台灣打國際賽快10年，自己的年紀也漸增，當然希望有歸化球員助拳，他會努力幫助台灣在國際賽打出代表作。

如今，陳盈駿、劉錚依舊在陣，加上屬下一梯次的林庭謙、馬建豪、阿巴西、高錦瑋和「賀家兄弟」賀丹、賀博首次加入參加正式國際賽。另外，還有防守能力出色的高柏鎧，

陳盈駿今日一戰17投10中包括6顆三分球、罰球9中8，拿下全隊最高34分外帶2籃板、2助攻、2抄截，帶領台灣扳倒菲律賓搶下關鍵勝利，榮膺單場最佳球員更是無庸置疑。

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