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亞洲盃》首戰敗給台灣男籃 菲律賓教頭嘆：感覺整場都處於恐慌...

2025/08/06 07:25

台灣隊陳盈駿（左）。（取自FIBA官網）台灣隊陳盈駿（左）。（取自FIBA官網）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年亞洲盃男籃賽D組小組賽，台灣隊今天靠當家主控陳盈駿狂拿34分，帶領台灣隊以95比87扳倒強敵菲律賓，台灣男籃首戰開出紅盤。菲律賓隊教頭寇恩（Tim Cone）坦言，「感覺我們整場40分鐘都處在恐慌狀態。」

陳盈駿今上場34分43秒，整場17投10中，包含投進6顆三分，砍下全場最多的34分。林庭謙、賀博各貢獻14分。

菲律賓首節只拿16分、讓台灣男籃單節攻進27分。菲律賓全場最多落後到17分，最後仍難以扭轉劣勢。菲律賓此戰以歸化布朗利（Justin Brownlee）的19分7籃板最佳，但他在末節提前犯滿畢業。

寇恩賽後表示，「很明顯，我們沒有打出一場好比賽。對我們的表現感到失望，一開賽就落後了，整場比賽被壓著打。」

寇恩說，「這場輸球真的對我們很傷，但我們看看能做些什麼，必須從這場比賽中走出來、繼續前進。這是我們目前唯一能做的事情。」

台灣隊在D組小組賽和紐西蘭、菲律賓和伊拉克同組，如今台灣隊首戰贏球後，有望力拚重返亞洲盃8強舞台。

菲律賓男籃不敵台灣隊。（取自FIBA官網）菲律賓男籃不敵台灣隊。（取自FIBA官網）

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