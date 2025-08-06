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MLB》佐佐木朗希肩膀無疼痛感、微調投球機制 透露嘗試丟新球種

2025/08/06 08:16

佐佐木朗希。（資料照，路透）佐佐木朗希。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍新人佐佐木朗希今年5月中旬因右肩夾擠症候群缺陣，如今復健約3個月後，預計在美國時間8月8日進行實戰投打練習（Live BP），接著就會到小聯盟投復健賽。佐佐木朗希今天受訪表示，他的肩膀完全沒有任何疼痛感，目前的重點是微調投球機制，適應大聯盟打者不同的打擊策略。

現年23歲的佐佐木朗希本季出賽8場，拿到1勝1敗、防禦率4.72，共投34.1局賞24次三振，丟22次保送、3次觸身球，被打擊率2成25，每局被上壘率為1.49。

佐佐木朗希表示，一開始就覺得恢復需要時間，更重要的是讓傷勢痊癒，即便勉強回到能投球的狀態，也可能會再次受傷，因此決定花時間要徹底消除不安，確保回來後不要再受傷，「雖然花了3個月，但至少疼痛消失了，這讓我感到非常正面。」

佐佐木朗希今在牛棚練投34球，包含四縫線速球、指叉球、滑球、卡特球、二縫線速球。

朗希透露嘗試丟二縫線速球這顆新球種，「我打算實戰中使用，也在Live BP中丟過。不過，我受傷前沒有投過這顆球種，所以需要多次面對打者丟這顆球，看看他們的反應如何，以及自己會出現什麼樣的課題。」

佐佐木朗希。（資料照，美聯社）佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

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