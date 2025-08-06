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NBA》綠衫軍兩筆操作積極瘦身！ 網羅暴龍板凳悍將還能省10億

2025/08/06 08:50

布歇爾是暴龍板凳的隊史多項紀錄保持人。（資料照）布歇爾是暴龍板凳的隊史多項紀錄保持人。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，塞爾提克先是把尼恩（Georges Niang）交易到爵士降低稅金，隨後再以1年330萬美元，簽下暴龍板凳長人布歇爾（Chris Boucher）。

塞爾提克將尼恩（Georges Niang）以及未來2張次輪籤交易給爵士，換取菜鳥小路易斯（尼恩（Georges Niang）），而尼恩超過800萬美元的薪水，爵士則是用柯林斯（John Collins）交易案產生的交易特例來負擔。

隨後塞爾提克再以1年330萬美元簽下現年32歲的布歇爾，布歇爾生涯有長達7個賽季都效力暴龍（僅生涯第一個賽季效力勇士出賽1場），在暴龍出賽406場有23場先發，累積3612分、2083籃板、384火鍋，是暴龍隊史板凳球員的得分、籃板、火鍋、分鐘數與上場數的紀錄保持者。布歇爾在暴龍場均出賽17.8分鐘，可以拿下8.9分、5.1籃板、0.9火鍋，布歇爾的到來將能為綠衫軍添加前場的戰力。

藉著尼恩的交易，讓綠衫軍在引進布歇爾後，球隊的薪資空間依然可以保持在第二層豪華稅線下，《ESPN》報導指出，綠衫軍現在距離第二層豪華稅線還差780萬美元，如此一來將省下3400萬美元（約新台幣10億）的豪華稅。自NBA選秀後，塞爾提克已經將他們的團隊薪資，從5.4億美元降到2.39億美元。

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