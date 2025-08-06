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亞洲盃》大會主持人離譜！稱台灣男籃「China Taipei」、陳盈駿還被改姓

2025/08/06 08:38

陳盈駿（取自FIBA官網）陳盈駿（取自FIBA官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男籃今日在亞洲盃首戰，以95：87扳倒強敵菲律賓，取得FIBA國際賽對菲國的對戰2連勝，但主辦單位主持人不知是太累還是故意，不僅稱我為「China Taipei（中國台北）」，更把贏球頭號功臣陳盈駿改姓，變成「盈先生」！

台灣首戰打敗菲律賓，讓台灣球迷興奮不已，將在7日晚間7點對上伊拉克，尋求小組賽2連勝；輸球的菲律賓下戰則要遭遇分組實力最強的紐西蘭。

對菲之戰後的賽後記者會台灣由陳盈駿、總教練圖齊（Gianluca Tucci）出席，至於菲律賓則是主帥寇恩（Earl Cone）和隊長埃杜（Ariel John Edu）參與。

FIBA記者會屬官方舉辦記者會，按規定敗隊先進行記者會，這位大會主持人在菲律賓記者會就先搞烏龍，直接將寇恩誤稱為圖齊，輸球已經夠悶的寇恩，只能面無表情尷尬當場進行糾正。

菲國記者會結束後，主持人錯誤依舊出錯，竟以China Taipei稱呼介紹，接著開場還是再稱China Taipei，其英文能力令人百思不得其解。更誇張的是，他也把球員姓氏搞反，把陳盈駿改姓為「盈」。

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