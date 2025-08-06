亞洲盃》陳盈駿轟34分不居功 秀流利英文感謝教練團

陳盈駿。（取自FIBA官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男籃今日在亞洲盃首戰，以95：87扳倒強敵菲律賓，取得FIBA國際賽對菲國的對戰2連勝，展現重返8強的氣勢，頭號贏球功臣絕對是「台灣第一控」陳盈駿，轟進生涯國家隊新高34分，只是他在賽後記者會用流利英文把贏球功勞送給擬定賽前策略的教練團。

陳盈駿高中畢業後就赴美求學，期間遇到不少挫折，不過他挺過各種難關，還拿到碩士文憑，赴美期間也讓他的英文程度大躍進，在今天記者會上就用英文直接回應問題。

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陳盈駿此仗17投10中包括6顆三分球、罰球9中8，拿下全隊最高34分外帶2籃板、2助攻、2抄截，帶領台灣扳倒菲律賓搶下關鍵勝利，榮膺單場最佳球員。陳盈駿並未多談個人表現，反而指出此仗是教練團給團隊設定相當好的計畫，上場的球員在攻守都有把徹底執行，當然有一大關鍵是防守也有限制住菲律賓的主要得分球員。

陳盈駿認為，團隊上場球員都努力奮戰，雖然遭對手搶下不少進攻籃板，但其實還是很拚命進行卡位，一切都是歸功於教練團的戰術策略。

總教練圖齊大讚陳盈駿是台灣男籃的領袖，尤其此仗進攻表現出色，隊友也都會努力為他創造機會，另外團隊防守也有成功壓制菲律賓的進攻，才讓球隊全場幾乎都沒有陷入落後劣勢。

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