MLB》125年首見！ 運動家開路先鋒捕手單場3響砲炸翻國民（影音）

蘭利斯捕手今天擔任第一棒敲出三響砲，寫下史上首見紀錄。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕運動家今天對國民上演瘋狂打擊秀，生涯第一次扛首棒的捕手蘭利斯（Shea Langeliers）單場3響砲狂敲5支安打寫百年首見歷史，前首輪大物布雷戴（JJ Bleday）也貢獻4安6打點，終場運動家以16：7大勝國民。

國民先發投手是明星左投戈爾（MacKenzie Gore），但今天他表現大失常，僅投3局被狂敲12支安打，包含蘭利斯與赫爾奈茲（Darell Hernaiz）的全壘打，失掉8分都是責失分。身為陣中三振王，賽季飆出148K的戈爾今天1K未投，另送出1次四壞保送。

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蘭利斯在戈爾退場後於5上再敲1轟、7上完成單場三響砲，8上雖未再開轟，仍敲出本場第5支安打，生涯首次單場5安。最終蘭利斯繳出6打數5安打3打點跑回4分的表現，賽季全壘打數來到22發，幫助球隊最後以16：7大勝國民。

蘭利斯生涯前4賽季有3季完成20轟以上的表現，成為羅里（Cal Raleigh）、皮耶薩（Mike Piazza）、威廉斯（Earl Williams）、約克（Rudy York）後，史上第5位能在前4賽季3季敲出20轟以上的捕手（至少有一半的蹲捕場次）。

此外，蘭利斯單場15個壘打數，則追平1900年以來單場捕手最多的壘打數，前2人是1950年的Wes Westrum以及1949年的Walker Cooper，他更成為自1900年以來，史上第一位能夠在第一次擔任開路先鋒時就敲出單場3響砲的捕手。

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