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MLB》紅襪狂掃7連勝 王牌克羅切收先發9連勝、獨居大聯盟雙冠王

2025/08/06 10:07

紅襪王牌左投克羅切。（法新社）紅襪王牌左投克羅切。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet）今天主投7局失2分、賞8次三振，幫助紅襪在主場以6比2擊敗皇家。紅襪隊收下7連勝，克羅切也收先發9連勝。

克羅切此戰主投7局，只在第4局和第7局各掉1分，被敲4安，失掉2分都是自責，賞8次三振、丟1次保送。克羅切收下本季第13勝居大聯盟勝投王，並以183次三振獨居大聯盟三振王，賽後防禦率為2.24排全大聯盟第三、美聯第二。

紅襪全場有9安，「故事哥」史托瑞（Trevor Story）單場2安3打點，W.阿布瑞尤（Wilyer Abreu）2安2打點，杜蘭（Jarren Duran）2安1點。日籍好手吉田正尚1安、選1次保送，賽後打擊率為2成40。

紅襪王牌左投克羅切。（法新社）紅襪王牌左投克羅切。（法新社）

紅襪今年季中交易掉強打德弗斯（Rafael Devers），但戰績仍持續向上、還超越洋基，紅襪近10戰收9勝，目前以64勝51敗居美聯東區第二，與美東龍頭藍鳥有2.5場勝差，有機會爭奪美東龍頭。

皇家25歲新人柏格特（Ryan Bergert）主投5.2局失2分，吞生涯首敗。皇家全場有5安，M.賈西亞（Maikel Garcia）2安1打點，葛里查克（Randal Grichuk）1安1打點。

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