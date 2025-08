MLB》紅襪狂掃7連勝 王牌克羅切收先發9連勝、獨居大聯盟雙冠王

紅襪王牌左投克羅切。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紅襪王牌左投克羅切(Garrett Crochet)今天主投7局失2分、賞8次三振,幫助紅襪在主場以6比2擊敗皇家。紅襪隊收下7連勝,克羅切也收先發9連勝。

克羅切此戰主投7局,只在第4局和第7局各掉1分,被敲4安,失掉2分都是自責,賞8次三振、丟1次保送。克羅切收下本季第13勝居大聯盟勝投王,並以183次三振獨居大聯盟三振王,賽後防禦率為2.24排全大聯盟第三、美聯第二。

請繼續往下閱讀...

紅襪全場有9安,「故事哥」史托瑞(Trevor Story)單場2安3打點,W.阿布瑞尤(Wilyer Abreu)2安2打點,杜蘭(Jarren Duran)2安1點。日籍好手吉田正尚1安、選1次保送,賽後打擊率為2成40。

紅襪王牌左投克羅切。(法新社)

紅襪今年季中交易掉強打德弗斯(Rafael Devers),但戰績仍持續向上、還超越洋基,紅襪近10戰收9勝,目前以64勝51敗居美聯東區第二,與美東龍頭藍鳥有2.5場勝差,有機會爭奪美東龍頭。

皇家25歲新人柏格特(Ryan Bergert)主投5.2局失2分,吞生涯首敗。皇家全場有5安,M.賈西亞(Maikel Garcia)2安1打點,葛里查克(Randal Grichuk)1安1打點。

Garrett Crochet's 7th and 8th Ks...



And is Fired Up. pic.twitter.com/cRm3fnLqhu