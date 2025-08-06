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中職》胡金龍曾效力南馬里蘭藍蟹 「大西洋聯盟強度很高」

2025/08/06 09:39

胡金龍。（資料照，記者陳逸寬攝）胡金龍。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕28歲的台灣旅美捕手林家正在7月底遭到運動家釋出，如今他將加盟美國獨立聯盟體系大西洋聯盟的南馬里蘭藍蟹隊（Southern Maryland Blue Crabs），統一獅老將胡金龍在2012年也曾在南馬里蘭藍蟹隊打拚，他說，「大西洋聯盟強度很高，很多球員打過大聯盟，棲身獨盟就是要拚回美職體系，再戰大聯盟。」

美國獨立聯盟體系不少，例如統一獅的李丞齡去年曾效力邊疆聯盟佛羅倫斯伙伴隊（Florence Y'alls），只打1個月、4場比賽就被釋出，扣完稅1個月才領800美元（約2.4萬台幣），胡金龍曾征戰大西洋聯盟，他透露，他上過大聯盟，所以薪水會高一點，月薪大約5、6000美元，大西洋聯盟算比較高階的獨立聯盟，球迷滿多的，場地也還不錯。

美職和獨立聯盟體系、生活大不同，胡金龍指出，小聯盟大部分事情球團都會把你顧好，獨立聯盟凡事都要靠自己，平常球隊供餐只會準備吐司，伙食等於是自理，住在寄宿家庭，移動搭巴士，還好那個聯盟各隊距離不算太遠。

在獨盟打球，辛苦嗎？胡金龍說，「辛苦？怎麼說呢，你要拚一個機會，那時候要去印地安人（現守護者），只是體檢沒過，因為肩膀有傷，後來到獨盟打球，希望等待機會回到美職體系，拚上大聯盟。」

胡金龍透露，他在南馬里蘭藍蟹待3個月，等不到美職機會，季後離隊就回台灣，半年沒打球，後來參加中職選秀。

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