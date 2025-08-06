中職》樂天桃猿爆發食安風波 球員伙食竟有「蒼蠅、活蛆」

樂天桃猿。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕樂天桃猿伙食問題再度躍上媒體版面，今年4月球團才被週刊踢爆，開除廚師改找熱炒店外燴供餐或買便當，導致伙食品質「斷崖式」下跌，今天週刊再度爆料，指出8月2日午餐的鱸魚豆腐不僅有蒼蠅，更出現一直蠕動的活蛆，食安問題令人堪憂。

週刊報導引述不具名的樂天球員說法，表示8月2日球團提供午餐的鱸魚豆腐內有死蒼蠅，甚至出現活蛆，活蛆還在豆腐上鑽來鑽去不停蠕動，讓球員直呼受不了，更直指球團有特別聘請營養師，但因受限餐費預算，在捉襟見肘的狀況之下，營養師提出的建議無用。

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該球員強調，大家沒有要山珍海味，只希望有正常的餐點就好；只是，樂天球員連做基本的需求也未能被滿足。對此，樂天桃猿球團尚未做出回應。

今年4月樂天伙食風暴，當時總教練古久保健二強調，對於職業選手來說，確保每一餐營養均衡是最重要的事，其中有些地方需要再加強，包括預算部分，最基本的就是，「吃」這部分是最重要的，因為比起一般人，運動員在吃的部分更講究一點，最基本的是要保持身體健康、強壯，希望選手不要有這些煩惱，有跟球團說，麻煩讓選手全心全意在場上發揮。

只是古久保言猶在耳，如今又爆出更嚴重的食安風波，也讓球員「食」在不安心。

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