MLB》「法官」歸隊無用！守護神威廉斯連4場掉分 洋基慘吞5連敗

洋基終結者威廉斯。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基MVP強打「法官」賈吉（Aaron Judge）今天歸隊扛指定打擊，3打數0安吞2次三振、打擊率降至3成39，而當家守護神威廉斯（Devin Williams）僅投0.2局失2分、這是他連4場掉分。洋基最後在客場以0比2敗給遊騎兵，條紋軍苦吞5連敗。

洋基打線今遭到遊騎兵投手艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）壓制，前8局中僅1支安打、全場出現2安，只有沃爾普（Anthony Volpe）在第3局敲二壘安打攻佔得點圈。

請繼續往下閱讀...

8局上打完雙方仍是0比0，8局下威廉斯登板後援，1出局後被敲二壘安打、接著連丟2次保送，讓遊騎兵攻佔滿壘。遊騎兵打者泰倫茲（Rowdy Tellez）擊出帶有2分打點的關鍵安打，洋基9局上反攻未果，讓遊騎兵帶走勝利。

賈吉。（美聯社）

威廉斯僅投0.2局被敲2安，丟2次保送，失掉2分，吞本季第4敗，賽後防禦率為5.44。威廉斯近期是連續4場掉分、合計3.2局掉了6分。

洋基苦吞5連敗，近24場客場比賽狂吞19敗，目前以60勝54敗居美聯東區第三，與美東第二的紅襪有3.5場勝差，與美東龍頭藍鳥有6場勝差。不過，洋基仍居美聯外卡第三的位置。

艾歐瓦迪主投8局僅被敲1安，沒有失分，摘得本季第10勝，賽後防禦率為1.38。梅頓（Phil Maton）後援1局無失分，收本季第3次救援成功。

Rowdy Tellez delivers a go-ahead base hit with the bases loaded off of Devin Williams in the eighth! pic.twitter.com/DOMAOAEJyi — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） August 6, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法