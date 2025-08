MLB》「法官」歸隊無用！守護神威廉斯連4場掉分 洋基慘吞5連敗

洋基終結者威廉斯。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕洋基MVP強打「法官」賈吉(Aaron Judge)今天歸隊扛指定打擊,3打數0安吞2次三振、打擊率降至3成39,而當家守護神威廉斯(Devin Williams)僅投0.2局失2分、這是他連4場掉分。洋基最後在客場以0比2敗給遊騎兵,條紋軍苦吞5連敗。

洋基打線今遭到遊騎兵投手艾歐瓦迪(Nathan Eovaldi)壓制,前8局中僅1支安打、全場出現2安,只有沃爾普(Anthony Volpe)在第3局敲二壘安打攻佔得點圈。

8局上打完雙方仍是0比0,8局下威廉斯登板後援,1出局後被敲二壘安打、接著連丟2次保送,讓遊騎兵攻佔滿壘。遊騎兵打者泰倫茲(Rowdy Tellez)擊出帶有2分打點的關鍵安打,洋基9局上反攻未果,讓遊騎兵帶走勝利。

賈吉。(美聯社)

威廉斯僅投0.2局被敲2安,丟2次保送,失掉2分,吞本季第4敗,賽後防禦率為5.44。威廉斯近期是連續4場掉分、合計3.2局掉了6分。

洋基苦吞5連敗,近24場客場比賽狂吞19敗,目前以60勝54敗居美聯東區第三,與美東第二的紅襪有3.5場勝差,與美東龍頭藍鳥有6場勝差。不過,洋基仍居美聯外卡第三的位置。

艾歐瓦迪主投8局僅被敲1安,沒有失分,摘得本季第10勝,賽後防禦率為1.38。梅頓(Phil Maton)後援1局無失分,收本季第3次救援成功。

