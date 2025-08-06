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MLB》洋基曾想搶火球終結者米勒 美媒爆料破局內幕

2025/08/06 10:57

洋基曾想向運動家交易來米勒，不過最終沒有成功，而米勒則被送去教士。（資料照，法新社）洋基曾想向運動家交易來米勒，不過最終沒有成功，而米勒則被送去教士。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基休賽季引進終結者威廉斯（Devin Williams），不過表現不穩，使得比賽能否順利關門成為本季一大問題，而今有消息指出，其實交易大限前洋基曾鎖定前運動家火球終結者米勒（Mason Miller），不過最終因籌碼談不攏，讓交易破局。

《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，洋基在季中交易大限之前，曾想向運動家交易來終結者米勒，不過卡在交易籌碼談不攏，根據羅森索說法，運動家希望交易包裹以隆巴德（George Lombard Jr.）、瓊斯（Spencer Jones）兩位農場大物為主，並加上年輕投手，最終被洋基拒絕。

米勒交易沒成，洋基今年季中交易來了貝納（David Bednar）、多法爾（Camilo Doval）、柏德（Jake Bird）補強後援戰力，不過目前成效不佳，柏德昨天比賽被敲再見全壘打後，還被下放去3A。

羅森索還指出，除了洋基外，大都會、費城人也曾追求過米勒，不過都因為價碼談不攏破局，最終米勒被運動家交易去教士。

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