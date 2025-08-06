MLB》「台灣走路」本季代表作！ 費城人完封金鶯續居國東龍頭

沃克投出本季代表作。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕費城人今天靠著「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）6局4K0BB無失分的本季代表作，率隊以5：0在主場擊敗金鶯，再加上大都會苦吞連敗，目前費城人在國聯東區持續位居龍頭寶座。

沃克在上季繳出最慘賽季，防禦率高達7.10，而本季他的表現只能說差強人意，在先發8場後於6月初被轉往牛棚，隔一個月才重返先發。但今天面對金鶯，沃克用83球投完6局，只被打4支安打，送出4次三振沒有保送無失分，是自本季首場先發後第一次投滿6局無失分的優質先發，且本場他還沒有任何四死球。

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費城人打線2下就先靠馬許（Brandon Marsh）二壘安打先馳得點，凱普勒（Max Kepler）本季第12轟是發2分砲，助隊打線3分大局取得3：0領先，4下史多特（Bryson Stott）三壘安打再進帳1分打點，8下馬許臨去秋波送出一發陽春砲，助隊以5：0擊敗金鶯。

費城人收下3連勝，目前以65勝48敗位居國聯東區龍頭，由於大都會苦吞3連敗，現在雙方有2.5場勝差，不過大都會仍以63勝51敗排在國聯外卡第2名的位置。

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