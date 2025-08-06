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中職》「悍將中學」8/16、17上課！校花、校草票選競爭

2025/08/06 11:07

「台灣大哥大 XVlll 悍將中學」主題日在 8 月 16、17 日準時開課。（富邦悍將提供）「台灣大哥大 XVlll 悍將中學」主題日在 8 月 16、17 日準時開課。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕一年一度校園鐘聲響起，換上制服一起來到臺北大巨蛋上課囉！「台灣大哥大 XVlll 悍將中學」主題日在 8 月 16、17 日準時開課，主題日進場就可獲得校花校草的「校園人氣卡」盲包小卡一張，一年一度的票選更是不能錯過，來到大巨蛋票選心目中的悍將中學校草、校花吧！

兩日賽後還有「台灣大哥大悍將中學校園演唱會」，一起體驗最青春的校園時光！悍將中學在大巨蛋集合，更是不能少了學長、學姊打氣，16 日賽前，由台灣大品牌好友、藝人阿諾開球；17 日賽前，則由台灣大哥大運動家族「柔道男神」楊勇緯首次踏上臺北大巨蛋開球，以實力及帥氣兼具的身手來為悍將加持！

台灣大哥大透過 5G NRCA 技術，整合3.5GHz 頻段不連續的 60MHz 和 40MHz，打造全台最大 5G 黃金頻寬 100MHz，實現高速、穩定、涵蓋力強的網路體驗，讓用戶不論是在家中、辦公室或移動中，都能即時暢連，享受高畫質影音串流、多人連線對戰等 3A 大作的極致體驗。

此次宣傳影片也特別邀請藝人阿諾演出，以老師的身分告訴大家，台灣大如何將 60+40 分，打造成 100 分的全台最大 5G黃金頻寬（100MHz）。影片將於 8/8 正式上線，敬請關注台灣大社群平台。

競爭史上最激烈校草票選誕生！五種口味男孩你想點哪一杯？「特調系男孩」戴培峰強勢領銜，要迎接「果昔系男孩」豊暐的挑戰，還有迷倒眾人的「咖啡系男孩」李東洺，以及去年加入悍將中學大家庭的「氣泡系男孩」張育成、「牛奶系男孩」張奕，誰能拿下悍將校草寶座？就等你一票定勝負！

除了校草之外，受到大家熱愛的悍將中學 23 位校花大集合，第三屆校花選拔也不能少了一的一票，票選出你心目中代表的「甜美系、才藝系、開朗系、氣質系、俏皮系」五大校花！本屆悍將中學的校草校花票選，歡迎有來到大巨蛋現場的同學們投出珍貴的選票，除此之外沒能到場的同學們，也可以透過悍將 APP 參加票選，你的每一票都是關鍵！悍將中學也邀請同學們透過悍將 APP 填寫新生評量表，完成每一題填寫，最高可獲得悍將 APP 點數 25 點，還有機會抽中 Taiwan Duck 李珠珢球衣版絨毛吊飾，活動詳情請鎖定富邦悍將官方粉絲團。

你的命中注定校草校花是誰呢？一起來到大巨蛋試試手氣，8 月 16、17 日兩天進場將可獲得「校園人氣卡 」盲包小卡，共有 5 位校草、23 位校花的小卡等你來搜集，除了 28 款基本款外，還有台灣大哥大加碼的隱藏卡面「Taiwan Duck」，幸運抽中台灣大哥大隱藏版卡面者，即可兌換校園人氣卡全套一組（28 張）及 Taiwan Duck 李珠珢球衣版絨毛吊飾一個，一起來進場試手氣吧！另外還有黑松系列精選飲品請你喝，16 日進場贈送「黑松茶花一番煎茶」、17 日入場可獲得「韋恩特濃咖啡、韋恩特濃摩卡」（口味隨機發放、恕不挑選），進場贈品數量有限，送完為止，悍將中學福利社開門營業，一起體驗台灣大哥大賽前關卡，包括「MyMoji- AI 分身應用創作專屬貼圖 & 換臉影片」、「TWEX-台灣大虛擬資產交易所百元入手比特幣」、「MyVideo強片線上看」、「反詐戰警-你我都要懂的防詐術！」，完成關卡體驗就有好禮送給你，每日數量有限、送完為止。

悍將中學定番的服儀檢查決定你的 Dress code，一起穿上學生制服來到大巨蛋，即可獲得悍將 APP 點數 5 點，將於 116 區後方「官方服務台」集合發放；賽前同學們更不能錯過的「校花拍照會」，23 位校花將分兩天與換上制服的大家見面拍照，8 月 13 日中午 12:00 至悍將 APP「點數兌換」專區扣除 920 點進行報名，每個會員帳號僅限兌換一張，活動如遇額滿，將提前截止報名，更多活動詳情，將於富邦悍將官方粉絲團陸續公布。

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