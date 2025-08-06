MLB》代價2個農場新秀 小熊新同學只投2局就去傷兵名單

索羅卡被交易去小熊後，只投2局就被放去15天傷兵名單。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊季中用2個農場新秀富蘭克林（Christian Franklin）、克魯茲（Ronny Cruz），從國民交易來明星右投索羅卡（Michael Soroka），不過索羅卡在小熊初登板就受傷，如今已被球隊放到傷兵名單。

索羅卡昨天對紅人比賽先發，是轉到小熊後的第一場比賽，不過他只投了2局，就因為肩膀不舒服提前退場，而小熊也在今天宣佈，將索羅卡放到15天傷兵名單。

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當天賽後索羅卡透露，第一局時身體就有一點怪怪的，且不舒服的感覺持續發生，因此將狀況告知給教練團。

對於索羅卡交易來後只投2局就受傷，小熊總管霍耶（Jed Hoyer）坦言在交易完成前，他們花了很多時間做功課，考量到市場、價碼等因素，一開始認為這是一筆值得投入的賭注，不過現在看起來，這筆賭注並不好。

霍耶說，他們的確了解索羅卡的傷病史，也看過MRI檢查報告結果，最終還是決定冒險交易，「我們會在人們身上下注，有時候會成功，我們先做了大量功課和研究，如果沒有成功的話，責任在我，這就是我的工作。」霍耶說道。

不過霍耶也說，現在不好不代表索羅卡剩下賽季無法幫助球隊，接下來就是看他的傷勢狀況如何。

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