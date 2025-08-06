中職》樂天桃猿球員「食」分抱歉 新領隊昔日一席話非常微妙

樂天桃猿新任領隊牧野幸輝。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕針對今天週刊爆料，樂天桃猿球員伙食竟出現蒼蠅和活蛆，稍早樂天桃猿球團回應：「球團現場就有發現食安問題，當下便與廠商嚴正要求加強食安衛生。未來將不定期抽檢廠商環境，並要求定期消毒，球團致力於提供球員更安全營養的餐飲。」

週刊報導引述不具名的樂天球員說法，表示8月2日球團提供午餐的鱸魚豆腐內有死蒼蠅，甚至出現活蛆，活蛆還在豆腐上鑽來鑽去不停蠕動，讓人受不了，大家沒有要山珍海味，只希望有正常的餐點就好；只是，樂天球員連做基本的需求也未能被滿足。

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今年4月樂天才被球員踢爆，球團因節省預算導致伙食不佳，如今又有樂天球員跳出來向週刊匿名爆料，直指更嚴重的食安問題。

樂天桃猿領隊牧野幸輝在5月新官上任，當時他受訪時曾說，「餐飲問題是我們認為溝通這一環有所落差之處，不全然是報導所說，為了省錢、砍預算，所以提供不好的餐飲，公司有目的做改變調整，礙於溝通造成選手想法有落差，在我上任後要落實與選手保持密切溝通，確實傳達了解。」

當下本報記者進一步詢問，改善選手餐飲的具體作法，牧野幸輝只強調，「不方便透露更多細節。」言談間吐露非常微妙的氛圍。

當時牧野幸輝也說，「不是所有負面報導都不好，反而說是對我們有所期待，希望我們朝這方面做改善，當然也不全然說報導沒有惡意，基本上，我們會很誠摯面對所有負面報導，當作我們有所不足和需要改善的空間。」

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