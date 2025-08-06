新北手球遠征義大利稱霸全場 漳和國中勇奪國際分齡賽3冠

新北市漳和國中手球隊參加「2025義大利蒂拉摩國際手球分齡賽」，奪得U14女子組、U16女子組冠軍。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市漳和國中手球隊今年暑假遠征歐洲，參加「2025義大利蒂拉摩國際手球分齡賽」，儘管強敵環伺，球隊團結合作、氣勢如虹，一舉拿下U14男子組、U14女子組及U16女子組等3項冠軍，稱霸全場為台灣爭光。新北市長侯友宜今（6）日在市政會議表揚選手及學校，並頒發20萬元培訓金。

侯友宜表示，漳和國中手球隊在國際賽事繳出亮眼成績，不僅彰顯學校對手球運動的深耕與投入，更代表新北體育團隊在國際賽場上的堅強實力，感謝校方長期支持體育發展，期許未來引領新北選手在世界舞台持續突破、再創佳績。

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體育局指出，今年義大利蒂拉摩國際手球分齡賽，漳和國中隊員面對來自歐洲各國體型高大的對手毫不畏懼，U16女子組隊長吳育珊坦言，雖然雙方體型存在差距，但台灣隊員仰賴日常訓練的扎實基礎與團隊默契，即使面對密集賽程，也能堅持到底、力抗強敵。

教練李協政強調，這次參賽目標不僅是爭奪獎盃，更重要的是讓學生們透過國際舞台，汲取各國的技術與戰術經驗，學習如何在壓力中應變，尤其面對歐洲選手的高度與對抗性，選手們更要善用靈活身手與智慧迎戰。

體育局補充，漳和國中在國際賽場上榮獲3冠，展現新北長期推動基層手球運動的成果，有賴學校不遺餘力地培育手球人才，提供必要的資源與支持，讓學生有機會在國際體壇上發光發熱，未來將持續挹注軟、硬體資源，深化學校體育團隊發展。

新北市漳和國中手球隊參加「2025義大利蒂拉摩國際手球分齡賽」，拿下U14男子組冠軍。（記者賴筱桐攝）

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