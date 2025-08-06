MLB》千安M1！大谷翔平雙安+盜壘 道奇4轟、團隊17安痛擊紅雀

大谷翔平。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天敲出1支長打、跑出1次盜壘成功，近期歸隊的馬恩西（Max Muncy）、「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）各雙響砲，幫助道奇在主場以12比6輕取紅雀。大谷翔平明天將以「投手二刀流」身分先發對決紅雀。

大谷翔平今面對曾效力日職讀賣巨人的紅雀先發投手麥克拉斯（Miles Mikolas），首打席就擊出右外野二壘安打，大谷靠滾地球推進上三壘，接著道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）敲高飛犧牲打，讓大谷回來得分。馬恩西擊出敲陽春砲，道奇首局進帳2分。

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紅雀第2局靠戈爾曼（Nolan Gorman）兩分砲追平比數。道奇3局下馬恩西敲兩分砲、T.赫南德茲陽春砲，單局進帳3分超前比數。紅雀捕手赫雷拉（Iván Herrera）7局上敲適時安拿1分，追至3比5。

馬恩西。（路透）

道奇打線7局下大爆發，馬恩西適時安、T.赫南德茲轟三分砲、大物新人弗里蘭（Alex Freeland）關鍵安，讓道奇單局灌進5分。紅雀球星康崔拉斯（Willson Contreras）8局上敲陽春砲追回1分。

大谷翔平8局下敲內野安打上壘，接著靠貝茲（Mookie Betts）安打上三壘，佛里曼敲高飛犧牲打護送大谷回本壘得分，康佛托（Michael Conforto）隨後追加適時安。紅雀9上靠暴投和高飛犧牲打拿2分，道奇最終仍收下勝利。

大谷翔平全場5打數2安，跑回3分，三振、保送各1次，另跑出本季第16次盜壘成功，賽後打擊率為0.276。大谷翔平目前以105分得分居全大聯盟最多，旅美生涯累積999安，距離千安里程碑只差1支。

道奇全場有17支安打，除了大谷翔平外，馬恩西、T.赫南德茲各敲雙響砲，單場都是4安4打點，近況低迷的貝茲今貢獻3安猛打賞。

道奇潛力右投斯漢（Emmet Sheehan）主投5局無失分，收本季第3勝。道奇仍以65勝48敗居國家聯盟西區龍頭；麥克拉斯僅投3局失5分，吞本季第9敗。

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pic.twitter.com/EnVWpDPEmM （@ShotimeLAD） August 6, 2025

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