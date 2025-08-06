MLB》小古利爾砲轟167公里火球寫史上最狂紀錄！ 響尾蛇卻沒笑到最後

小古利爾單場雙響砲，還砲轟米勒103.9英里火球。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇明星野手小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）今日砲轟大聯盟最速牛棚米勒（Mason Miller）的103.9英里火球（約167公里），將比賽逼進延長，但延長賽教士更勝一籌，在11局以10：5笑到最後。

小古利爾在1下率先發難，面對教士先發達比修有敲出2分砲，2上教士明星游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）陽春砲追回1分，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）同局再敲二壘安打追平比數。

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4下達比修有單局發生兩次暴投，讓敲出二壘安打的佩多摩（Geraldo Perdomo）直接跑回超前分，達比修有也在4局投完退場，今日他用72球被打3安，投出2次四壞保送，飆5K，失掉3分無關勝敗。6局上半2出局，接替先發投手的尼爾森（Kyle Nelson）控球大亂調，連丟4個四壞保送奉送追平分，兩隊3：3戰平。

7上教士新同學勞瑞安諾（Ramón Laureano）敲出適時安打一口氣將比數超前為5：3，不過8下教士鐵牛棚破功，火球男米勒在2出局後先對佩多摩投出四壞保送，接著被小古利爾鎖定103.9英里火球，一棒掃出左外野方向追平，該轟成為自2008年完整追蹤球速以來，史上被轟出去最快的一球，兩隊因此以5：5進入延長賽。

104 MPH IN

107.1 MPH OUT



Lourdes Gurriel Jr. ties it! pic.twitter.com/l6KNSIooSK — MLB （@MLB） August 6, 2025

10局下半響尾蛇一、二壘有有人1出局的大好再見機會，又是輪到今天的英雄古利爾，不過他面對教士終結者蘇雷亞斯（Robert Suarez）敲出三壘滾地球形成雙殺，讓攻勢一口氣瓦解。氣力放盡的響尾蛇在11局上遭教士一輪猛攻爆打5分，11下響尾蛇1分未取，終場教士就以10：5收下勝利。

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