MLB》小古利爾砲轟167公里火球寫史上最狂紀錄！ 響尾蛇卻沒笑到最後

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇明星野手小古利爾(Lourdes Gurriel Jr.)今日砲轟大聯盟最速牛棚米勒(Mason Miller)的103.9英里火球(約167公里),將比賽逼進延長,但延長賽教士更勝一籌,在11局以10:5笑到最後。

小古利爾在1下率先發難,面對教士先發達比修有敲出2分砲,2上教士明星游擊手柏格茲(Xander Bogaerts)陽春砲追回1分,柯朗沃斯(Jake Cronenworth)同局再敲二壘安打追平比數。

4下達比修有單局發生兩次暴投,讓敲出二壘安打的佩多摩(Geraldo Perdomo)直接跑回超前分,達比修有也在4局投完退場,今日他用72球被打3安,投出2次四壞保送,飆5K,失掉3分無關勝敗。6局上半2出局,接替先發投手的尼爾森(Kyle Nelson)控球大亂調,連丟4個四壞保送奉送追平分,兩隊3:3戰平。

7上教士新同學勞瑞安諾(Ramón Laureano)敲出適時安打一口氣將比數超前為5:3,不過8下教士鐵牛棚破功,火球男米勒在2出局後先對佩多摩投出四壞保送,接著被小古利爾鎖定103.9英里火球,一棒掃出左外野方向追平,該轟成為自2008年完整追蹤球速以來,史上被轟出去最快的一球,兩隊因此以5:5進入延長賽。

