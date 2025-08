MLB》洋基威廉斯本季總失分追平前3年總和 教頭不解為何陷掙扎

威廉斯。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕洋基兩屆明星終結者威廉斯(Devin Williams)今天提前在第8局登板,僅投0.2局失2分,讓洋基最後在客場以0比2輸球,條紋軍吞5連敗。威廉斯本季失掉28分有26分自責,其中自責分是他過去3年來的總和,洋基總教練布恩(Aaron Boone)坦言,不確定威廉斯今年表現為何陷入掙扎。

今年季前被釀酒人交易至洋基的威廉斯,近4場出賽合計3.2局失6分,本季出賽47場,拿到3勝4敗、防禦率5.44的成績,有17次救援成功,7次中繼成功,共投43局被敲33安,賞55次三振,丟19次保送、4次觸身球,被打擊率為2成08,每局被上壘率為1.21。

紐媒《SNY》報導,布恩提到,威廉斯在季中表現很好,最近有一些掙扎,「控球方面有點狀況,保送在某些時候對他造成傷害,當球數上落後時會傷到他。我們要幫他找回狀態。」

對於近期低迷,威廉斯坦言,「我現在真的不知該說什麼,只能繼續努力,持續嘗試執行每球,用任何我能做到的方式幫助球隊。」

現年30歲的威廉斯曾在2023年豪取36次救援成功,2024年賽季因背部椎骨骨折缺陣一段時間,上季出賽22場,拿到1勝、14次救援成功,防禦率為1.25。

Rowdy Tellez delivers a go-ahead base hit with the bases loaded off of Devin Williams in the eighth! pic.twitter.com/DOMAOAEJyi