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MLB》洋基威廉斯本季總失分追平前3年總和 教頭不解為何陷掙扎

2025/08/06 14:11

威廉斯。（路透）威廉斯。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基兩屆明星終結者威廉斯（Devin Williams）今天提前在第8局登板，僅投0.2局失2分，讓洋基最後在客場以0比2輸球，條紋軍吞5連敗。威廉斯本季失掉28分有26分自責，其中自責分是他過去3年來的總和，洋基總教練布恩（Aaron Boone）坦言，不確定威廉斯今年表現為何陷入掙扎。

今年季前被釀酒人交易至洋基的威廉斯，近4場出賽合計3.2局失6分，本季出賽47場，拿到3勝4敗、防禦率5.44的成績，有17次救援成功，7次中繼成功，共投43局被敲33安，賞55次三振，丟19次保送、4次觸身球，被打擊率為2成08，每局被上壘率為1.21。

洋基總教練布恩。（美聯社）洋基總教練布恩。（美聯社）

紐媒《SNY》報導，布恩提到，威廉斯在季中表現很好，最近有一些掙扎，「控球方面有點狀況，保送在某些時候對他造成傷害，當球數上落後時會傷到他。我們要幫他找回狀態。」

對於近期低迷，威廉斯坦言，「我現在真的不知該說什麼，只能繼續努力，持續嘗試執行每球，用任何我能做到的方式幫助球隊。」

現年30歲的威廉斯曾在2023年豪取36次救援成功，2024年賽季因背部椎骨骨折缺陣一段時間，上季出賽22場，拿到1勝、14次救援成功，防禦率為1.25。

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